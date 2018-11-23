تشييع جثمان الصيدلى القتيل بالسعودية.. اليوم 

يصل جثمان الدكتور أحمد طه، القتيل بالسعودية؛ إلى القاهرة في الساعة 6.20 مساء اليوم الجمعة، بالمطار القديم على طائرة الخطوط الجوية السعودية.



أكد الدكتور محيى الدين عبيد، نقيب عام الصيادلة، رئيس اتحاد الصيادلة العرب، أنه سيتم التوجه إلى مسجد أبوالمكارم أسفل كوبري الفردوس تقاطع أحمد سعيد مع صلاح سالم لأداء صلاة العشاء ثم بعد ذلك الصلاة على جثمان الشهيد، ثم دفنه بمقابر الغفير.



أوضح أنه سيتم إقامة عزاء الدكتور أحمد طه يوم الأحد المقبل، عقب صلاة المغرب، بمسجد عمر مكرم واستقبال جموع الصيادلة.