"منطقة عازلة" أمريكية بين الأكراد والأتراك في سوريا

بدأت القوات الأمريكية في نشر نقاط مراقبة أشبه بـ"منطقة عازلة" لفصل الأكراد عن الذين يشكلون القوة الرئيسية ضمن حلفاء واشنطن من جهة والجيش التركي في الطرف الآخر من الحدود شمال سوريا.

وأوضح وزير الدفاع الأمريكي، جيمس مايتس، خلال مؤتمر صحفي في وزارة الدفاع، أن الهدف هو التأكد من أن قوات سوريا الديموقراطية لن تنسحب من المعركة.من ناحية أخرى، أعلنت صفحات موالية للأكراد عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن اتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية بحماية حلفائه بحيث يتجدد الاتفاق كل عامين.