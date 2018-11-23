الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 10:24 ص
المرور: يحذر قائدي السيارات من السرعة العالية بسبب الأمطار
dostor.org/2407266
حذرت اﻹدارة العامة للمرور، قائدى السيارات؛ من القيادة بسرعات عالية بسبب هطول أمطار بالطرق الرابطة بين المحافظات، لمنع وقوع الحوادث المرورية.
شهد طريق القاهرة إسكندرية الزراعي والصحراوي والساحلي الدولي والطرق المؤدية لمحافظة اﻹسكندرية والبحيرة والقاهرة والسويس هطول أمطار وانخفاض ملحوظ للرؤية الأفقية، وعلى المسافرين وقائدي المركبات المختلفة بتوخي الحذر أثناء القيادة.
شهد طريق القاهرة إسكندرية الزراعي والصحراوي والساحلي الدولي والطرق المؤدية لمحافظة اﻹسكندرية والبحيرة والقاهرة والسويس هطول أمطار وانخفاض ملحوظ للرؤية الأفقية، وعلى المسافرين وقائدي المركبات المختلفة بتوخي الحذر أثناء القيادة.