المرور: يحذر قائدي السيارات من السرعة العالية بسبب الأمطار

"الأوقاف" تبدأ خطة تقليل هدر المياه من مسجد السيدة نفيسة

أعلنت وزارة الأوقاف، صباح اليوم، أنها أصبحت تتحكم فى كمية استهلاك المياه أثناء الوضوء، بعد تركيب قطع موفرة بصنابير مسجد السيدة نفيسة، وقد إتبعت الوزارة خطة لعمل متوسطات استهلاكية لمدة أسبوع قبل ...