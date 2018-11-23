مصرع عامل صعقًا بالكهرباء فى الدقهلية

لقي عامل بمحل جزارة بمدينة "المطرية" بمحافظة الدقهلية مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء تنظيف لافتة المحل المعلقة عليه.



وكان اللواء محمد حجي مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية تلقى إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة إلى مأمور مركز شرطة المطرية من مستشفى المطرية بوصول "أحمد ح ع" 16 سنة عامل بمحل جزارة، ومقيم بندر المطرية مصابا بصعق كهربائى وتوفى عقب وصوله.



وبالانتقال وبسؤال والد المتوفي وزميل المتوفي بمحل عمله "أحمد ك م" 23 سنة، قررا بأنه أثناء قيام المتوفي بتنظيف لافتة المحل صعقه التيار الكهربائى نتيجة تلامس يده لأحد الأسلاك الكهربائية العارية، والتي أدت إلى وفاته، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.