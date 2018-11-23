انتحار عامل بالدقهلية بسبب أزمة نفسية

أقدم عامل على الانتحار بتناول قرص من المواد الكيماوية السامة لمروره بأزمة نفسية بإحدى قرى مركز طلخا بمحافظة الدقهلية.



تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية؛ إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية؛ يفيد بورود إشارة لمركز شرطة طلخا من مستشفى طلخا بوصول أحمد ع ا، ٢٥ سنة، عامل ومقيم قرية "دميرة" التابعة للمركز مصابًا بحالة إعياء وقيء إدعاء تناول مادة سامة وتوفى عقب وصوله.



وبانتقال رجال المباحث وبسؤال والده قرر بتناول نجله قرصا كيماويا لحفظ الغلال، مضيفا: أنه يعاني من مرض نفسي وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.