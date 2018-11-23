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الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 07:55 ص

الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية اليوم.. وانخفاض فى درجات الحرارة

الأرصاد: أمطار غزيرة
dostor.org/2407240

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الجمعة، طقس تتكاثر فيه السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وسيناء تكون غزيرة ورعدية أحيانا ومتوسطة الشدة على مناطق من شمال الصعيد وجنوبا على مدينتي حلايب وشلاتين.

ويصاحب ذلك الطقس انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليسود البلاد طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية لطيف على شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية، كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 15 22
شبين الكوم 14 21
طنطا 14 21
دمنهور 14 20
الإسكندرية 15 19
بلطيم 15 19
مطروح 14 21
السلوم 13 20
سيوة 14 22
بورسعيد 17 21
دمياط 16 20
الزقازيق 16 22
الإسماعلية 13 23
السويس 14 22
العريش 12 21
رفح 11 19
رأس سدر 16 22
نخل 11 19
نويبع 18 21
طابا 14 19
كاترين 09 15
الطور 14 20
شرم الشيخ 19 27
الغردقة 18 26
مرسى علم 18 26
الفيوم 13 22
بني سويف 13 23
المنيا 13 23
أسيوط 12 24
سوهاج 13 24
قنا 14 25
الأقصر 15 26
أسوان 17 28
أبوسمبل 16 27
الوادى الجديد 11 27
شلاتين 19 27
أبورماد 16 26
رأس حدربة 16 26
حلايب 17 25

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