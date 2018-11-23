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الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 05:48 ص

تقنية جديدة تزيد من سرعة المروحيات الروسية

تقنية جديدة تزيد
وكالات
dostor.org/2407237

اتخذ معهد "جوكوفسكي" الروسي للديناميكا الجوية بعض الخطوات التقنية الرامية إلى زيادة سرعة المروحيات الروسية المستخدمة في روسيا حتى 400 كيلومتر في الساعة.

ومن أهم تلك الخطوات نصب شفرات حديثة التصميم في المروحة الرئيسة للطائرة، ما يسمح بزيادة سرعتها.

وقال مدير المعهد، كيريل سيبالو، "كانت سرعة 320 - 350 كلمساعة سابقًا حدًا أقصى لا يمكن تجاوزه، لكن أصبح من الممكن الآن بلوغ سرعة 400 كلمساعة.

وحسب، سيبالو، فإن الشفرات الجديدة تحد من تأثير الظواهر الدينامية الجوية السلبية، التي تنشأ في المروحيات الكلاسيكية المحلقة بسرعة عالية.

ونوه مدير المعهد بأن الشفرات الحديثة المركبة في المروحة الرئيسية تم تصنيعها بناءً على مبادئ جديدة، ويمكن استخدامها في كل المروحيات التي تطلقها شركة "ميل" الروسية للمروحيات سواء كانت مدنية أو حربية.

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