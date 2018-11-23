رئيس الوزراء الإسبانى يجرى اجتماعات بفندق فى كوبا يخضع للعقوبات الأمريكية

يعقد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الذي وصل إلى هافانا في زيارة رسمية، اجتماعات عمل بفندق، أدرجته الإدارة الأمريكية مؤخرًا في قائمة العقوبات، وجاء ذلك وفقا بوابة سيبر كوبا.



وأشارت البوابة إلى رئيس الوزراء الإسباني وممثلو رجال الأعمال الإسبان الذين يرافقونه، سيشارك، بمنتدى الأعمال الذي سيعقد في هذا الفندق الذي أدرجته الإدارة الأمريكية مؤخرا في قائمة العقوبات.



وفي منتصف نوفمبر، قامت الولايات المتحدة بتحديث قائمة العقوبات ضد كوبا، مضيفة 26 شرك، بما في ذلك 16 فندقا، من بينهم فندق "جراند باكارد" ذي الخمس نجوم، الذي افتتح مؤخرا، وفقا لوزارة الخارجية، هذه الشركات تخضع لسيطرة قوات الأمن الكوبية.



يذكر أن آخر زيارة رسمية لرئيس مجلس الوزراء الإسباني لكوبا جرت في عام 1986.