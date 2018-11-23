منى هلا: منزعجة من تصنيف "ليل خارجى" فيلم مهرجانات

عبّرت الفنانة منى هلا، عن سعادتها بالمشاركه في فيلم "ليل خارجي"، المنضم للمسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الأربعون.



وقالت "هلا"، في تصريح لـ"الدستور"، إنها منزعجة من فكرة تصنيف الفيلم كفيلم مهرجانات فقط، ومن اعتقاد الجمهور الخاطئ بأن هذه النوعية من الافلام لا يشاهدها أحد، مؤكدة أن الفيلم جماهيري ويتحدث عن الحب والصراعات الواقعية في الحياة، ويناقش العديد من القضايا الموجودة في كل الأفلام التجارية، وأنها معتزة بدورها في الفيلم وتتمنى تقدم دور قريب منه مرة أخرى.



و فسّرت "منى" قلة أعمالها بسبب اهتمامها بتقديم الأعمال الهادفة والمميزة، بالإضافة لتركيزها على المستوى العالمي، حيث إنها مقيمة بين مصر وأوروبا، وتقدم مسرح أثناء تواجدها في أوروبا، كما أنها عملت في أمريكا لمدة 3 سنوات.



و"ليل خارجي" بطولة كل من، منى هلا، كريم قاسم، شريف دسوقي، بسمة، أحمد مالك، عمرو عابد، أحمد مجدي، صبرى عبدالمنعم، مجدي أحمد علي، أحمد يسري، وتأليف شريف ألفي، ومن إخراج أحمد عبد الله.