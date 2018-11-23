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الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 05:13 ص

تصميم جديد فى الطريق إلى "إنستجرام"

تصميم جديد فى الطريق
تصميم جديد فى الطريق إلى "إنستجرام"
وكالات
dostor.org/2407233

أصدرت شركة إنستجرام بيانا أعلنت فيه اعتزامها تقديم تصميم جديد لحسابات مستخدميها، مؤكدة أنها تجري حاليًا اختبارات على التصميم الجديد.

وأوضحت الشركة أن التصميم الجديد يهدف إلى زيادة قدرة المستخدمين على التعبير عن أنفسم بشكل أفضل وتسهيل عملية التواصل مع الأصدقاء، حسبما ذكر موقع "9to5mac".

ومن المنتظر أن تشمل التغييرات إعادة ترتيب بعض الخصائص في أعلى الصفحة، بما في ذلك تغييرات في الأيقونات والأزرار وطريقة التنقل بين علامات التبويب، على أن يتم اختبار هذه التغييرات على مراحل.

وعددت الشركة أمثلة للتغييرات المنتظرة، فعلى سبيل المثال، سيظهر أسفل الصورة الشخصية زر للمراسلة وآخر للمتابعة، وسيظهر عدد المتابعين بحجم خط أقل.

في سياق آخر، أصابت أعطال موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستجرام"، الثلاثاء الماضي، ما جعلهما خارج الخدمة في العديد من دول العالم، وأفادت تقارير بوجود مشكلات في الوصول إلى خدمة "فيس بوك" و"إنستجرام" في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، فيتنام، الأرجنتين والمملكة المتحدة.

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