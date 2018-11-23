فرستابن: غير نادم على الشجار مع أوكون

أكد ماكس فرستابن سائق رد بول المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، أنه غير نادم على شجاره مع إستيبان أوكون بعد سباق جائزة البرازيل الكبرى وهو الأمر الذي تسبب في مشاكل له.



ويجب على السائق البالغ عمره 21 عامًا قضاء يومين في الخدمة العامة، بعدما دفع أوكون ثلاث مرات في منطقة وزن السائقين عقب نهاية السباق في حلبة انترلاجوس قبل أسبوعين.



ونُقلت المواجهة الغاضبة على شاشات التلفزيون حول العالم ومازالت مثار حديث الرياضة وأبلغ فرستابن الصحفيين قبل نهاية الموسم في جائزة أبوظبي الكبرى: "لا أفهم ما الذي كان يمكنني فعله بشكل مختلف، نحن مفعمون بالمشاعر. في ذلك الوقت فقدت فرصة الفوز لذا أعتقد أنني كنت هادئا تماما. الأمور كان يمكن أن تكون أسوأ كثيرا".



وأضاف: "الدفع يحدث في أي رياضة. شاهدت ذلك في مباراة كرة قدم منذ عدة أيام. من جانبي أعتقد أن رد الفعل كان هادئا تماما ما الذي تتوقعون مني فعله، ها أصافحه وأقول له ‭‭'‬‬أشكرك بعد إنهاء السباق في المركز الثاني بدلا من الأول‭‭'‬‬؟".



وتابع: "أعتقد أن الرد كان طبيعيا. لكن حسنا يجب علي قضاء يومين في الخدمة العامة بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للسيارات".



واصطدم فرستابن ونظيره الفرنسي على أرض الحلبة في ساو باولو إذ كان السائق الهولندي في الصدارة ويتأخر أوكون عنه بلفة كاملة وحاول أوكون الذي كان يستخدم إطارات جديدة تجاوز منافسه لكنه اصطدم به مما كلف فرستابن الفوز.



وأجاب "فرستابن" عند سؤاله عن هل يشعر بالندم بشأن رد فعله بعد السباق: "لا لأنني كنت أبحث عن اعتذاره ورد الفعل كان مختلفا".



وأشار السائق الهولندي إلى أن المشاهدين عبر التلفزيون لم يروا سوى الدفع ولم يسمعوا الحديث الذي دار بينهما وأنهم لو سمعوه لاختلف رأيهم.



وقال: "لو فهمتم المحادثة كلها فأعتقد أنها كانت مختلفة قليلا الرد جاء بشكل غير متوقع" وقدم أوكون، الذي كان حاضرا في المؤتمر الصحفي ولا يفصل بينه وبين فرستابن سوى ثنائي فيراري سيباستيان فيتل وكيمي رايكونن، وجهة نظر أخرى.



وأضاف: "أشعر بالأسف من أجل ماكس. كانت أمامه فرصة الفوز وقام بعمل مذهل طيلة السباق" وتابع "حدث ما حدث ولا يمكن العودة لتغيير الأمر وهكذا تسير الأمور يجب علينا التقدم للأمام".