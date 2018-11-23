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الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 04:51 ص

كاستالدو: لا يمكن اتخاذ قرار جاد بشأن سوريا وليبيا دون روسيا

كاستالدو: لا يمكن
وكالات
dostor.org/2407228

صرح نائب رئيس البرلمان الأوروبي والشخصية البارزة في حركة "خمسة نجوم " الإيطالية ذات النفوذ، فابيو ماسيمو كاستالدو، بأنه لا يمكن اتخاذ إي قرار جاد بشأن سوريا، وليبيا، ومنطقة البحر المتوسط بشكل عام، دون مشاركة مباشرة من روسيا.

وقال كاستالدو لوكالة انباء"سبوتنيك"، أثناء مشاركته في منتدى "الحوارات المتوسطية" الرابع، بروما: إن "روسيا أكدت خلال السنوات الأخيرة بشكل مقنع دورها كلاعب دولي أساسي بمنطقة "البحر الأبيض المتوسط الكبير"، مضيفا أنه "لا يمكن اتخاذ أي قرار جاد ومبدئي حول سوريا، وليبيا، وبشكل عام حول كافة القضايا المتعلقة بتحقيق السلام والرفاه في هذه المنطقة (البحر المتوسط) دون المشاركة المباشرة من جانب روسيا".

وشدد على أنه "يجب النظر لروسيا ليس كجزء من المشكلة بل كجزء من حل المشكلات. ولهذا، على الرغم من الصعوبات الحالية وحتى التوترات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا نحن على قناعة بأن المستقبل حليف تطور تفاعلنا وتعاوننا، كونه معا فقط، يمكننا ان نحقق تقدما كبيرا في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك ضمان الأمن الجماعي في القارة".

وفقا لكاستالدو، مشاركة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الذي وصفه بأنه "عميد الدبلوماسية الدولية" بمنتدى الحوارات المتوسطية في روما، أمر مهم للغاية لنجاح العمل من أجل تحقيق توازن للقوى في المنطقة.

وبين نائب البرلمان الأوروبي قائلا: "بالنسبة لإيطاليا وبسبب العديد من العوامل المختلفة، الطابع الجغرافي والتاريخي، شاء لنا أن نلعب في البحر الأبيض المتوسط دورًا الجسر، نريد وينبغي علينا أن نعمل بنشاط كوسيط دولي، لكن من المهم جدا بهذا الصدد،أن يكون لأوروبا موقف موحد بشأن هذه القضايا الحساسة، وليس بالأقوال، بل بالأفعال، كون هذا سيسمح لها بلعب دور إيجابي مهم بالتعاون مع روسيا والولايات المتحدة".

وأضاف بهذا الصدد: أن "إيطاليا تربطها علاقات تقليدية جيدة مع كل من موسكو وواشنطن، فضلا عن تقديم مساهمتها".

وأشار كاستالدو إلى أن استقرار الوضع في ليبيا يعد إحدى الأولويات الطبيعية في السياسة الخارجية لروما، مشيدا بمؤتمر نوفمبر الدولي حول ليبيا في باليرمو.

وأكد السياسي البارز، أن الزيارة الحالية لوزير الخارجة الروسي سيرغي لافروف لروما ولقائه برئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، فضلا عن المحادثات التي سيجريها مع نظيره الإيطالي اليوم الجمعة، تؤكد متانة العلاقات الودية بين بلدينا.

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