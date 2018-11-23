القاهرة : الجمعة 23 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:51 ص

عاجل.. الأهلى يُعلن إقالة كارتيرون
07:48 م

سلوى الهرش عن «سنوية حادثة مسجد الروضة»: «لن نترك سيناء»
09:58 ص

حبس ابنة الشاطر وآخرين 15 يوما في "الانضمام لجماعة إرهابية"
08:02 ص

مسلحون يفرجون عن 16 مصريًا احتجزوا في ليبيا
05:33 ص

مشاهدة مباراة الأهلي والوصل الاماراتي يلا شوت| موعد مباراة الاهلى والوصل الاماراتي والقنوات الناقلة بث مباشر كورة لايف
03:35 ص

حبس صاحب فيديو التحرش بطالبات جامعة المنصورة 4 أيام
12:05 ص

بث مباشر الأهلي ضد الوصل.. مشاهدة مباراة الأهلي والوصل اليوم الخميس 22-11-2018 يلا شوت
12:40 م

تفاصيل عرض "أوبرا عايدة " فى دار الأوبرا خلال ديسمبر المقبل
08:03 م

محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف
07:42 م

دجالة لوس أنجلوس.. ساحرة أمريكية تدّعى أن عمرها 300 عام وتصنع أحجبة لجلب الحبيب
07:48 م

تعاطى الاستروكس وأخرج أحشاء طالب ثم وقف يردد: «الصمت لغة العظماء»
05:14 م

بول مكارتنى.. الفنان الشامل يغنى لمحطة مصر
الكابتن
الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 04:56 ص

نجوم "الكالتشيو" يصبغون وجوههم بالأحمر من أجل النساء

نجوم الكالتشيو يصبغون
نجوم "الكالتشيو" يصبغون وجوههم بالأحمر من أجل النساء
وكالات
dostor.org/2407227

يدخل لاعبو الدوري الإيطالي (الكالتشيو) مبارياتهم في الجولة 13 مع صبغة باللون الأحمر على وجوههم، في بادرة تضامن مع النساء اللائي يتعرضن للعنف.

ووقعت رابطة الدوري الإيطالي شراكة مع منظمة "وي وورلد أونلس" التي تدافع على حقوق المرأة حول العالم، حيث سيضع اللاعبين صبغا أحمر اللون على وجوههم، كما سترافقهم نساء مرتديات لقمصان المنظمة قبل انطلاق المباريات.

وسيشارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الحملة للمرة الأولى، حيث سيضع الصبغ الأحمر على وجهه عندما يواجه فريقه يوفنتوس نادي سبال المتواضع، مساء السبت المقبل.

ويدعم الحملة حارس المرمى الإيطالي السابق فرانشيسكو تولدو، الذي قال: "العنف مشكلة في مجتمعنا، ولحل هذه المشكلة، على أبنائنا تعلم الأخلاقيات الصحيحة".

وسيدخل يوفنتوس اللقاء وهو يتربع على صدارة الدوري بفارق 6 نقاط كاملة عن نابولي الوصيف.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلى يُعلن إقالة كارتيرون

منذ يوم

مشاهدة مباراة الأهلي والوصل الاماراتي يلا شوت| موعد مباراة الاهلى والوصل الاماراتي والقنوات الناقلة بث مباشر كورة لايف

منذ يوم

بث مباشر الأهلي ضد الوصل.. مشاهدة مباراة الأهلي والوصل اليوم الخميس 22-11-2018 يلا شوت

منذ 5 أيام

الأهلى يعرض على الإسماعيلى مليون دولار و3 لاعبين لضم باهر ومتولى

منذ اسبوع

أزارو يشترط اعتذار القيعى قبل العودة لتدريبات الأهلى

منذ أقل من شهر

تسريبات صحفية تكشف خروج صلاح وميسي ورونالدو من سباق الأفضل فى العالم

الآن

تعليق الرحلات الجوية بمطار الملك عبد العزيز بجدة

عاجل.. الأهلى يُعلن إقالة كارتيرون

"الداخلية" تحقق مع علاء عبدالعال بعد تجاوزاته في مباراة الزمالك

وزير الأوقاف يؤكد تصريحاته مع الباز:" نأخذ من الأحاديث النبوية ما يناسب عصرنا

ads
الأكثر قراءة

التوصل لملامح «سفاح البنات» بالسويس

انفصال ياسمين عبدالعزيز عن زوجها

مفاجأة.. مجلس الأهلي مهدد بالحل

شيرين الشوربجي تتقدم باستقالتها من وزارة التجارة والصناعة

ألبومات الصور

"الأوقاف" تبدأ خطة تقليل هدر المياه من مسجد السيدة نفيسة

المؤتمر السنوي الثالث لبرنامج تكافل وكرامة

مؤتمر الأسبوع العربي للتنمية المستدامة

بالصور.. "البحوث الإسلامية" تواصل حملتها الدعوية بالوادي الجديد

نجم الساعة

سر بكاء حكم مباراة ألمانيا وهولندا

الأكثر قراءة

التوصل لملامح «سفاح البنات» بالسويس

انفصال ياسمين عبدالعزيز عن زوجها

مفاجأة.. مجلس الأهلي مهدد بالحل

شيرين الشوربجي تتقدم باستقالتها من وزارة التجارة والصناعة

ads
كشكول

حسام رشاد: التعاون بين الوزارات أهم آليات نجاح تأهيل الكوادر

ننشر خريطة الأنشطة الطلابية بالجامعات احتفالًا بيوم الإعاقة العالمي

محمد عمر: الوزارة لا تعد بأمر إلا ويتم تنفيذه

تعيين محمود المتيني عميدا لطب جامعة عين شمس

"شوقي": بداية النظام الجديد مبشرة والإقبال متزايد من التلاميذ

الأمصار

إيران: لا نثق في أمريكا على الإطلاق

مقتل الذراع الأيمن لأبوبكر البغدادي في العراق

البحرينيين يتوجهون لصناديق الاقتراع لانتخاب برلمان جديد

استقبال حافل من ولي عهد أبوظبي لمحمد بن سلمان "صور"

تونس توجه الدعوة لولي العهد السعودي لزيارتها

مرايا الابداع

قالوا عن الزواج

خواطر متناثرة

ads
منوعات

اكتشاف كائن بحجم الفيل عاش فى عصر الديناصورات

انخفاض سكان بكين لأول مرة منذ 20 عاما

تعرف على القصة الحقيقة لمسلسل "السقوط في بئر سبع"

مباريات
الصحة

الصحة: افتتاح عيادة لتنظيم الأسرة في معهد القلب

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎