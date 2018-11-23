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الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 04:43 ص

مدرب أرسنال يتحدث عن فترة "ما بعد فينجر"

مدرب أرسنال يتحدث
وكالات
dostor.org/2407226

قال المدرب الإسباني، أوناي إيمري، إن فريقه أرسنال الإنجليزي كان يحتاج إلى انطلاقة جديدة بعد الحقبة الطويلة لسلفه الفرنسي أرسين فينجر، والتي امتدت 22 عاما وشهدت في ختامها تراجعا لفريق كرة القدم اللندني.

وخلف إيمري هذا الموسم فينجر على رأس الإدارة الفنية للفريق، ويحرز نتائج لافتة تشمل سلسلة من 16 مباراة دون هزيمة في مختلف المسابقات.

وقاد فينجر النادي اللندني إلى سلسلة ألقاب، أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز ثلاث مرات، لكن الفريق تراجع في الفترة الماضية بقيادته، وغاب عن دوري أبطال أوروبا في الموسمين الأخيرين.

وفي تصريحات لصحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية، ذكر إيمري أن أرسنال كان يحتاج إلى نفث روح جديدة فيه.

وصرح "في هذه الأيام يصعب على مدرب أن يبقى 22 عاما. توجب علينا إعادة ترتيب الأمور، ليس لأن أي شيء سيء كان قد حصل سابقا، لكن لتحفيز الجميع مجددا، لتحريك الأشياء (...) بشكل إيجابي".

ويحتل أرسنال المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة من سبعة انتصارات وثلاثة تعادلات وهزيمتين في 12 مباراة. ويبتعد بفارق ثلاث نقاط فقط عن مربع الصدارة (يحتل جاره توتنهام اللندني المركز الرابع برصيد 27 نقطة).

ويتطلع الفريق إلى إنهاء سلسلة من ثلاثة تعادلات في مختلف المسابقات عندما يحل الأحد ضيفا على بورنموث.

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