الكوريتان تبحثان تحديث خطوط الهواتف الأرضية

ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن مسؤولين من الكوريتين سيعقدون محادثات اليوم الجمعة حول تحديث كابلات خطوط الهواتف الأرضية بين الدولتين.



وأضافت الوكالة نقلا عن مسؤولين في وزارة الوحدة الكورية الجنوبية أن ممثلين من الجانبين سيجتمعون في مكتب الاتصال المشترك بمدينة كايسونج الحدودية في كوريا الشمالية لبحث استبدال الكابلات النحاسية بكابلات الألياف الضوئية.



وكان الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون اتفقا على مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تطبيع العلاقات بين بلديهما اللذان كانا في حالة حرب من الناحية الفنية منذ الحرب الكورية 1953-1950، بما في ذلك إعادة بناء خطوط السكك الحديدية والطرق عبر الحدود.



ونقلت وكالة يونهاب عن مسؤولين قولهم إنهم سيضمنون تنفيذ المشروع بطريقة لا تنتهك العقوبات الدولية.



وخضعت كوريا الشمالية للعديد من جولات العقوبات الناجمة عن برنامج أسلحتها النووية وتم فرض قيود مشددة على الواردات والصادرات إلى البلاد.