هاني عادل مريض شيزوفرينيا في جريمة الإيموبيليا

أكد الفنان هاني عادل أن الأدوار المركبة التي تعاني من أمراض نفسية تؤثر على الممثل في حياته الشخصية وقت التحضير للعمل.



وكشف "عادل" عن كواليس استعداداته لتقديم دوره في فيلم جريمة الإيموبيليا، وذلك أثناء استضافته في برنامج "معكم منى الشاذلي"، حيث قال إن الشخصية التي جسدها تعاني من برانويا وشيزوفرينيا، وأن تقديمها صعب ومرهق نفسيًا.



كما أكد أنه حصل على كورس تمثيل مع لوك لينر شقيق الفنان رمزي لينر وذلك للعمل على تفاصيل الشخصية، حيث أنه لم يستطع التحضير لها بمفرده، وقام بالبحث على الانترنت أيضًا لدراسة مرض الشيزوفرينيا.



