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الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 03:03 ص

النفط يهبط بفعل زيادة فى المخزونات الأمريكية

النفط يهبط بفعل زيادة
وكالات
dostor.org/2407214

تراجعت أسعار النفط، بعد أن قفزت مخزونات الخام في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى لها منذ ديسمبر، وهو ما يزيد القلق من تخمة في المعروض العالمي، لكن حديث أوبك عن خفض للإنتاج قيد الخسائر.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 96 سنتا، أو 1.51 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 62.52 دولار للبرميل في حين هبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 78 سنتا،أو 1.43 بالمئة، لتسجل عند التسوية 53.85 دولار للبرميل.

وفي وقت سابق من الجلسة هبط الخامان القياسيان أكثر من دولار. وكانت التعاملات خفيفة بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.

وما زالت أسعار النفط تتعرض لضغوط من ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة حيث قفزت 4.9 مليون برميل إلى 446.91 مليون برميل الأسبوع الماضي وهو أعلى مستوى لها منذ ديسمبر، حسبما قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وأضافت إدارة معلومات الطاقة، أن إنتاج الخام الأمريكي ظل أيضا عند مستوى قياسي مرتفع قدره 11.7 مليون برميل يوميا.

وللرد على هذه القفزة في الإمدادات، تدرس أوبك اتفاقا لخفض الإنتاج عندما تجتمع في السادس من ديسمبر رغم أن إيران، العضو بالمنظمة، من المتوقع أن تقاوم أي خفض طوعي. ولم تظهرروسيا، حليف أوبك، أيضا أي علامة على أنها ستنضم إلى خفض في الإنتاج.

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