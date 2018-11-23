مصرع وإصابة 11 شخصًا فى هجوم حوثى على الحديدة

لقى ثلاثة مدنيين، بينهم طفلان مصرعهم، الليلة، في قصف لمليشيا الحوثي الانقلابية على سوق ومنازل سكنية بمحافظة الحديدة غرب اليمن.



وأسفر القصف عن إصابة 8 آخرين، بجروح متفاوتة، بجانب دمار كبير بالمنازل والممتكلات وتشريد العشرات من الأسر من منازلها، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن سكان محليين.



وأفاد السكان بأن المليشيا دأبت على استهداف المنازل والأسواق العامة والمساجد بشكل عشوائي وشبه يومي، الأمر الذي زرع حالة من الخوف والذعر بين أوساط النساء والأطفال الأبرياء.