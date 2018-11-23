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الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 02:36 ص

كوريا الجنوبية تدرس الاستعانة بعمال من الجارة الشمالية بمشروع سكك حديدية

كوريا الجنوبية تدرس
وكالات
dostor.org/2407209

ذكرت صحيفة "مايل بينزنس" الكورية الجنوبية اليوم الجمعة أن سول تدرس خططا للاستعانة بعمال من كوريا الشمالية في تنفيذ مشروع يجري بمقتضاه ربط وتحديث خطوط السكك الحديدية والطرق بين الكوريتين.

وأضافت الصحيفة نقلا عن خطة قدمتها وزارة التوحيد في سول إلى البرلمان أن البلاد خصصت ميزانية بنحو 109 مليارات وون (الدولار يعادل نحو 1129 وون) لإنشاء سكك حديدية وطرق في كوريا الشمالية.

ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ المشروع خلال العام المقبل، وسيستغرق خمسة أعوام.

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