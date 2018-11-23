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الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 02:33 ص

انخفاض سكان بكين لأول مرة منذ 20 عاما

انخفاض سكان بكين
وكالات
dostor.org/2407208

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن عدد سكان العاصمة الصينية بكين انخفض في 2017 لأول مرة منذ 20 عاما.

وأضافت الوكالة أن عدد المقيمين بصفة دائمة بلغ 21.707 مليون نسمة العام الماضي وهو ما يقل 22 ألفا عن العدد في العام السابق.

وذكرت شينخوا نقلا عن المؤتمر الشعبي للمدينة أن عدد السكان بالأحياء الحضرية الستة في بكين انخفض ثلاثة في المئة عما كان عليه عام 2016.

وتبذل سلطات بكين جهودا للحد من النمو السكاني في إطار مساعيها لمعالجة الازدحام المروري وقلة الموارد وارتفاع أسعار السكن.

وارتفع عدد سكان بكين بمقدار الثلثين منذ عام 1998 في حين زاد استهلاك الطاقة بأكثر من المثلين وزاد عدد السيارات لثلاثة أمثاله وفي عام 2016 قالت بكين إنها ستتخذ إجراءات بحيث لا يزيد عدد سكانها عن 23 مليون نسمة بحلول نهاية العقد الحالي وفي حين تسعى مدن كبرى مثل بكين وشنغهاي للحد من النمو السكاني، تتخذ الصين ككل خطوات لتعزيز معدلات المواليد التي انخفضت عام 2017 ومن المتوقع أن تزداد انخفاضا هذا العام.

ومن المتوقع وفقا لبيانات نشرتها العام الماضي الرابطة الصينية للأمن الاجتماعي، وهي جماعة بحثية، أن يبلغ عدد المسنين في الصين 400 مليون بحلول نهاية عام 2035 ارتفاعا من نحو 240 مليونا هذا العام، مما يضع الخدمات الصحية وصناديق معاشات التقاعد تحت ضغط شديد.

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