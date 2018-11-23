أول تصريح لابن زايد عقب استقبال ولى العهد السعودى

استقبل محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في أبو ظبي، ضمن جولة عربية بدأها ابن سلمان.



وأكد الجانبان العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، كما بحثا سبل مواصلة تنميتها ودعمها في مختلف المجالات بما يلبي تطلعات البلدين وشعبيهما إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".



وصرح الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بأن "علاقات دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تمثل نموذجا استثنائيا يحتذى للعلاقات الأخوية بين بلدين تجمع بينهما وشائج الأخوة والتاريخ والجغرافيا وفي ظل الاحترام المتبادل والإرادة المشتركة لترسيخ هذه العلاقات والارتقاء بها في المجالات كافة لتعبر عن طموحات شعبيهما في التنمية والرفاه والإزدهار".



وأشار بن زايد إلى "أن المملكة العربية السعودية تقوم بدور محوري في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة وتقود الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية لشعوبها إلى جانب مساعيها الحميدة المتواصلة لتحقيق السلام والأمان في مختلف مناطق العالم".



يذكر أن جلسة المباحثات بين بن زايد وبن سلمان عقدت بحضور الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وأمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي والشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين والشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، إلى جانب عدد كبير من المسؤولين والوفد المرافق لولي العهد السعودي.