شرطة لندن تكشف لقطات لوصول المشتبه بهما فى "تسمم سكريبال"

كشفت شرطة لندن عن تسجيلات فيديو جديدة لوصول، الروسيين، ألكسندر بتروف وروسلان بوشيروف، المشتبه بتورطهما في تسمم سيرجي ويوليا سكريبال إلى سالزبوري، فضلا عن صور لزجاجة مقلدة لعطر يزعم باحتوائها السم.



وجاء في بيان سكوتلاند يارد، حصلت وكالة أنباء "سبوتنيك" على نسخة منه: أن "تسجيل كاميرات المراقبة تبين بوضح كيفية وصول وتنقل المشتبهان بهما، ألكسندر بتروف وروسلان بوشيروف، اللذان يحملان أسماء مستعارة إلى سالزبوري يوم الأحد، 4 مارس. فضلا عن تسجيلات صور لزجاجة مقلدة لعطر".



وأفاد مكتب الادعاء الملكي البريطاني، يوم 5 سبتمبر، بأن لديه بيانات حول شخصين يشتبه بتورطهما في محاولة اغتيال عائلة سكريبال، وضابط الشرطة البريطاني نيك بايلي، كما نشرت شرطة سكوتلاند يارد، صورا للشخصين المشتبه بتورطهما في عملية تسمم سيرجي ويوليا سكريبال.



وتظهر الصور التي نشرت على موقع الشرطة الإلكتروني، رجلين لم يحلقا ذقنيهما، يرتديان قميصين وثيابا خارجية داكنة. وتحمل الصور اسمي، ألكسندر بتروف وروسلان بوشيروف.



في وقت لاحق، قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أن المشتبه بهما من الاستخبارات العسكرية الخارجية الروسية، وأن أعمالهما الاستخباراتية جرى توجيهها "من أعلى المستويات الروسية.



يذكر أن الشرطة البريطانية عثرت على الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، سيرجي سكريبال، الذي عمل لصالح الاستخبارات البريطانية وابنته يوليا، مغشيا عليهما عند مركز تجاري في مدينة سالزبوري البريطانية في الـ 4 من مارس الماضي.



ويوجه الجانب البريطاني، الاتهامات إلى روسيا بتورطها في تسميم سكريبال وابنته، بمادة شالة للأعصاب "آ-234".



من جانبها، نفت روسيا مرارا علاقتها بهذا الحادث، مؤكدة أنها تخلصت من كل الأسلحة الكيميائية لديها، وبإشراف من منظمة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية.