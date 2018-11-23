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الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 02:13 ص

تتويج محمد صلاح بجائزة جديدة مع ليفربول

محمد صلاح
محمد صلاح
وكالات
dostor.org/2407204

حصل نجم كرة القدم المصري ولاعب ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، على جائزة لاعب شهر أكتوبر في ناديه.

وشارك صلاح عبر حسابه على موقع تويتر مقطع فيديو يعرض استلامه للجائزة، وإدلائه بتصريحات صحفية أعرب فيها عن سعادته بالفوز بجائزة لاعب الشهر.

وأجاب صلاح عن سؤال بشأن وصوله إلى الهدف الخمسين مع ليفربول كأسرع لاعب يسجل هذا العدد من الأهداف الفريق، حيث أشار صلاح إلى إنه يود أن يكون أسرع لاعب يسجل 100 هدف في مسيرته مع الفريق، وتابع:

بالطبع لدي طموحات أخرى، لكن الفوز بالمباريات هو الأهم، والاستمرار في الفوز مع الفريق، هذه الأشياء الأكثر أهمية من 100 هدف.

يشار إلى أن صلاح حصل على جائز لاعب شهر أكتوبر في ناديه بعد استطاع تسجيل 4 أهداف، وصناعة هدفين، ليساهم في تحقيق الريدز للفوز في 3 مباريات متتالية، وتعد تلك المرة الاولى التي يفوز فيها صلاح بالجائزة هذا العام، بعدما توج بها الهولندي فان دايك في شهر أغسطس، ودانيل ستوريدج في شهر سبتمبر.

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