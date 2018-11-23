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الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 07:41 ص

اليوم.. عرض قانون المساواة فى الميراث على مجلس الوزراء التونسى

اليوم.. عرض قانون
مروة عنبر
dostor.org/2407202

أعلنت الرئاسة التونسية، أن مشروع قانون المساواة بين النساء والرجال في الميراث سيعرض اليوم الجمعة على مجلس الوزراء، وذلك تمهيدا لإحالته إلى البرلمان حيث يتوقع التصويت عليه في غضون أشهر.

وقد أثار هذا القانون جدلا واسعا فى أغسطس الماضى داخل تونس وخارجها، بعدما أعلن عنه الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي.

وفى السياق، قالت سعيدة قراش، المتحدثة باسم الرئاسة التونسية "سيعلن الرئيس هذا القانون كقانون ذي أولوية وبناء على ذلك يتوقع أن يتم التصويت عليه في البرلمان في الأشهر القادمة".

ويسعى مشروع القانون المعروض إلى جعل المساواة هي القاعدة العامة، مع تمكين المواطنين الراغبين في الاستثناء منها، سواء لأسباب دينية أوغيرها، من خلال عقد لدى العدول، بحسب نص مشروع القانون.

وتعد المساواة في الإرث أحد الإجراءات الأكثر إثارة للجدل بين سلسلة إصلاحات اقترحتها لجنة الحريات الفردية والمساواة التي شكلها الرئيس الباجي قائد السبسي في صيف 2017.

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