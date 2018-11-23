القاهرة : الجمعة 23 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:51 ص

عاجل.. الأهلى يُعلن إقالة كارتيرون
07:48 م

سلوى الهرش عن «سنوية حادثة مسجد الروضة»: «لن نترك سيناء»
09:58 ص

حبس ابنة الشاطر وآخرين 15 يوما في "الانضمام لجماعة إرهابية"
08:02 ص

مسلحون يفرجون عن 16 مصريًا احتجزوا في ليبيا
05:33 ص

مشاهدة مباراة الأهلي والوصل الاماراتي يلا شوت| موعد مباراة الاهلى والوصل الاماراتي والقنوات الناقلة بث مباشر كورة لايف
03:35 ص

حبس صاحب فيديو التحرش بطالبات جامعة المنصورة 4 أيام
12:05 ص

بث مباشر الأهلي ضد الوصل.. مشاهدة مباراة الأهلي والوصل اليوم الخميس 22-11-2018 يلا شوت
12:40 م

تفاصيل عرض "أوبرا عايدة " فى دار الأوبرا خلال ديسمبر المقبل
08:03 م

محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف
07:42 م

دجالة لوس أنجلوس.. ساحرة أمريكية تدّعى أن عمرها 300 عام وتصنع أحجبة لجلب الحبيب
07:48 م

تعاطى الاستروكس وأخرج أحشاء طالب ثم وقف يردد: «الصمت لغة العظماء»
05:14 م

بول مكارتنى.. الفنان الشامل يغنى لمحطة مصر
الكابتن
الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 02:31 ص

ليفربول يحسم أمر تجديد عقد المهاجم السنغالى ساديو مانى

ليفربول يحسم أمر
وكالات
dostor.org/2407191

حسم فريق ليفربول الإنجليزي موقفه من تجديد عقد مهاجمه السنغالي ساديو ماني، وأعلن ليفربول عن أن مهاجمه ساديو ماني وافق على التوقيع على عقد جديد طويل المدى مع الفريق، حسبما ذكرت "رويترز".

وانضم اللاعب الدولي السنغالي البالغ من العمر 26 عامًا لليفربول من ساوثامبتون في 2016 مقابل 34 مليون جنيه إسترليني (43.8 مليون دولار) وسجل 40 هدفًا في 89 مباراة مع ليفربول.

وقال "ماني" لموقع النادي على الإنترنت: "أنا سعيد للغاية، سعيد للغاية بتمديد بقائي في ليفربول، هذا يوم عظيم بالنسبة لي وأتطلع قدما لكل شيء، أنا أساعد الفريق وأساعد النادي على تحقيق أحلامنا جميعا وأن نحصد الألقاب على وجه التحديد".

يذكر أن "ماني" ساعد ليفربول على بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي ويحتل الفريق المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، متراجعًا بفارق نقطتين خلف مانشستر سيتي.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 21 ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي والوصل الاماراتي يلا شوت| موعد مباراة الاهلى والوصل الاماراتي والقنوات الناقلة بث مباشر كورة لايف

منذ يوم

بث مباشر الأهلي ضد الوصل.. مشاهدة مباراة الأهلي والوصل اليوم الخميس 22-11-2018 يلا شوت

منذ 5 أيام

الأهلى يعرض على الإسماعيلى مليون دولار و3 لاعبين لضم باهر ومتولى

منذ اسبوع

أزارو يشترط اعتذار القيعى قبل العودة لتدريبات الأهلى

منذ أقل من شهر

تسريبات صحفية تكشف خروج صلاح وميسي ورونالدو من سباق الأفضل فى العالم

منذ أقل من شهر

الزمالك يعاقب عبدالغنى.. ويسدد 450 ألف دولار لـ«أجوجو وموندومو والحسن»

الآن

الكويت تفعل حالة الطوارئ استعدادًا لتقلبات الطقس

ولى العهد السعودي يصل الإمارات

انفصال ياسمين عبدالعزيز عن زوجها

التوصل لملامح «سفاح البنات» بالسويس

ads
الأكثر قراءة

تعليق الرحلات الجوية بمطار الملك عبد العزيز بجدة

انفصال ياسمين عبدالعزيز عن زوجها

التوصل لملامح «سفاح البنات» بالسويس

"الداخلية" تحقق مع علاء عبدالعال بعد تجاوزاته في مباراة الزمالك

ألبومات الصور

"الأوقاف" تبدأ خطة تقليل هدر المياه من مسجد السيدة نفيسة

المؤتمر السنوي الثالث لبرنامج تكافل وكرامة

مؤتمر الأسبوع العربي للتنمية المستدامة

بالصور.. "البحوث الإسلامية" تواصل حملتها الدعوية بالوادي الجديد

نجم الساعة

سر بكاء حكم مباراة ألمانيا وهولندا

الأكثر قراءة

تعليق الرحلات الجوية بمطار الملك عبد العزيز بجدة

انفصال ياسمين عبدالعزيز عن زوجها

التوصل لملامح «سفاح البنات» بالسويس

"الداخلية" تحقق مع علاء عبدالعال بعد تجاوزاته في مباراة الزمالك

ads
كشكول

حسام رشاد: التعاون بين الوزارات أهم آليات نجاح تأهيل الكوادر

ننشر خريطة الأنشطة الطلابية بالجامعات احتفالًا بيوم الإعاقة العالمي

محمد عمر: الوزارة لا تعد بأمر إلا ويتم تنفيذه

تعيين محمود المتيني عميدا لطب جامعة عين شمس

"شوقي": بداية النظام الجديد مبشرة والإقبال متزايد من التلاميذ

الأمصار

إيران: لا نثق في أمريكا على الإطلاق

مقتل الذراع الأيمن لأبوبكر البغدادي في العراق

البحرينيين يتوجهون لصناديق الاقتراع لانتخاب برلمان جديد

استقبال حافل من ولي عهد أبوظبي لمحمد بن سلمان "صور"

تونس توجه الدعوة لولي العهد السعودي لزيارتها

مرايا الابداع

قالوا عن الزواج

خواطر متناثرة

ads
منوعات

تعرف على القصة الحقيقة لمسلسل "السقوط في بئر سبع"

شاهد.. صور التقطت قبل لحظات من وقوع كارثة

أطباء النفس: انخفاض معدل الانتحار في روسيا بشكل ملحوظ

مباريات
الصحة

الصحة: افتتاح عيادة لتنظيم الأسرة في معهد القلب

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎