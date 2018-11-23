ليفربول يحسم أمر تجديد عقد المهاجم السنغالى ساديو مانى

حسم فريق ليفربول الإنجليزي موقفه من تجديد عقد مهاجمه السنغالي ساديو ماني، وأعلن ليفربول عن أن مهاجمه ساديو ماني وافق على التوقيع على عقد جديد طويل المدى مع الفريق، حسبما ذكرت "رويترز".



وانضم اللاعب الدولي السنغالي البالغ من العمر 26 عامًا لليفربول من ساوثامبتون في 2016 مقابل 34 مليون جنيه إسترليني (43.8 مليون دولار) وسجل 40 هدفًا في 89 مباراة مع ليفربول.



وقال "ماني" لموقع النادي على الإنترنت: "أنا سعيد للغاية، سعيد للغاية بتمديد بقائي في ليفربول، هذا يوم عظيم بالنسبة لي وأتطلع قدما لكل شيء، أنا أساعد الفريق وأساعد النادي على تحقيق أحلامنا جميعا وأن نحصد الألقاب على وجه التحديد".



يذكر أن "ماني" ساعد ليفربول على بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي ويحتل الفريق المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، متراجعًا بفارق نقطتين خلف مانشستر سيتي.