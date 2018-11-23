الاحتلال الإسرائيلى يقتحم مدرسة دار الأيتام بالقدس

أدانت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، اقتحام قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الخميس، لمديرية التربية والتعليم العالي ومدرسة دار الأيتام في مدينة القدس المحتلة.



وأضافت الوزارة، في بيان لها، أن مواصلة الاحتلال اعتداءاته بحق المسيرة التعليمية في القدس وعموم فلسطين، هو نتاج الصمت الدولي المطبق تجاه هذه الانتهاكات التي تضرب بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية التي تجرم المساس بالمؤسسات التعليمية والحق المقدس في التعليم.



ودعت الوزارة كافة المؤسسات والمنظمات الحقوقية والإعلامية وتلك المدافعة عن حق الأطفال بالتعليم، لوضع حد لانتهاكات الاحتلال بحق قطاع التعليم الفلسطيني.