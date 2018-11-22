"الداخلية" تحقق مع علاء عبدالعال بعد تجاوزاته في مباراة الزمالك

صرح اللواء عثمان الدسوقي المدير التنفيذي لنادي الداخليه بإجراء تحقيق مع الكابتن علاء عبد العال المدير الفني لما بدر منه اثناء مباراة الفريق مع نادي الزمالك.



وكانت مناوشات نشبت بين علاء عبد العال، المدير الفني لنادي الداخلية، وجماهير الزمالك، بعد تسجيل كهربا هدف الفوز للأبيض في الدقيقة 89 من عمر المباراة، ليبدى المدرب غضبه من الهتافات التي أطلقتها الجماهير البيضاء الحاضرة في المباراة، ورفع قميص الداخلية أمامهم لتقوم الجماهير بإلقاء الزجاجات على المدير الفني قبل أن ترتطم إحدى الزجاجات برأسه ويسقط أرضًا.