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الخميس 22/نوفمبر/2018 - 11:55 م

"الداخلية" تحقق مع علاء عبدالعال بعد تجاوزاته في مباراة الزمالك

الكابتن علاء عبد
الكابتن علاء عبد العال المدير الفني
مريم جبل
dostor.org/2407180

صرح اللواء عثمان الدسوقي المدير التنفيذي لنادي الداخليه بإجراء تحقيق مع الكابتن علاء عبد العال المدير الفني لما بدر منه اثناء مباراة الفريق مع نادي الزمالك.

وكانت مناوشات نشبت بين علاء عبد العال، المدير الفني لنادي الداخلية، وجماهير الزمالك، بعد تسجيل كهربا هدف الفوز للأبيض في الدقيقة 89 من عمر المباراة، ليبدى المدرب غضبه من الهتافات التي أطلقتها الجماهير البيضاء الحاضرة في المباراة، ورفع قميص الداخلية أمامهم لتقوم الجماهير بإلقاء الزجاجات على المدير الفني قبل أن ترتطم إحدى الزجاجات برأسه ويسقط أرضًا.

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