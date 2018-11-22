Revenant knight الفارس يقاتل 36 نوعا من الأعداء

من الألعاب القتالية التى تم تحديثها مؤخرا لهواتف "آندرويد" وتناسب الأطفال فى سن 12 عامًا فما فوق لعبة Revenant knight وهى لعبة كورية تصنف كلعبة عنف متوسط، وهى تعمل بدون الإتصال بالإنترنت، ولا توجد وسيلة لنقل بيانات الحفظ الخاصة إلى هاتف آخر.

وفى Revenant knight يتقمص اللاعب دور الفارس الذى يقضي الليل يقاتل وحده ضد أعداء كثيرين، فهناك 36 نوعا من الأعداء في 77 مرحلة سيحاولون قتل الفارس. كما أن هناك 14 زعيما ينتظرون أيضا معركة شرسة معه.

وسيقوم اللاعب بالقتال بمهاراته فقط، فلا توجد مستوى أعلى. وهناك خيار لتقليل الصعوبة. لكن يجب على اللاعب ألا يتوقع الكثير من ذلك. خاصة وأنه إذا كان اللاعب شاردا، فإن أضعف الأعداء يمكن أن يقضى عليه. الى جانب ذلك فاللعبة بها نهايات متعددة. ويمكن للاعب أن يستخدم تقنيات متنوعة، مثل "Jump" و "Block" و "Avoid" و "Power Attack". وعن طريق لمس ذراع التحكم في الكاميرا، يتم تثبيت وجهة نظر للعدو. ويمكن بسهولة تحديد اتجاه الهجوم.