M.A.C.E. Space Shooter الكائنات الفضائية تغزو الأرض سنة 2054

لعبة جديدة لهواة ألعاب إطلاق النار فى الفضاء هى لعبة M.A.C.E. Space Shooter التى تعرف اختصارا باسم MACE وهى مستوحاة من ألعاب أميغا الأسطورية. وفيها يتنقل اللاعب بسفينة فضاء عبر ثلاثة عوالم مختلفة مع 6 مستويات وأعداء مختلفين، ففي محاولة لتدمير الأعداء أو تجنب تدميرهم يستخدم اللاعب المواد المخفية كالأسلحة والقنابل والطاقة، كما يمكنه استخدام أسلحة وملحقات قابلة للتحديث مثل الصواريخ التى تساعد على هزيمة العدو في المعارك الصعبة.

اسم اللعبة M.A.C.E هو اختصار لعبارة التحالف العسكري للأرض المشتركة، وهو تحالف خيالى تأسس بعد أول غزو فضائى للأرض عام 2054. هذا التحالف هو مثال للتماسك الجديد بين جميع شعوب الأرض لمحاربة الأجانب ولخدمة الحياة على الأرض في مسار عسكري.

وتدور قصة اللعبة مع احتدام المعارك العنيفة على الأرض ضد السفن الغريبة القادمة من الفضاء وتقوم وحدات M.A.C.E بمنع بناء قواعد أرضية إضافية لسفن الغزاة الفضائيين، حيث يقوم مجموعة من الطيارين المدربين تدريبا خاصا بالاشتباك مع السفن الحربية الفضائية، في محاولة لمنع وصول المزيد من الفضائيين وتدمير السفن الأم الغريبة وقوات الغزاة.

ويقوم اللاعب بالقتال في مهمة فضائية استثنائية لمنع وصول المزيد من أسراب الفضائيين الغرباء للأرض. والسفينة الفضاء التى يقودها اللاعب هي واحدة من السفن الأولى التي يتم بناؤها من قبل البشر باستخدام التكنولوجيا الغريبة بما في ذلك المحركات والأسلحة والدروع.

اللعبة من تطوير ونشر شركة EntwicklerX وتحتوى على رسومات handdrawn رائعة و30 دقيقة من الموسيقى التصويرية الملحمية، و8 أسلحة مختلفة مع 3 ترقيات لكل منهما. وتدعم اللعبة النظارات ثلاثية الأبعاد، وتعمل على نظام ويندوز 7 ومافوق (32/64 بت) مع معالج: 2 جيجاهرتز أو أسرع، كما تعمل اللعبة على منصة نينتندو سويتش