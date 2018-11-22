love letter - strategy card game هل تريد الفوز بقلب الأميرة ؟

لن يكون سوى محارب واحد للفوز بقلب الأميرة، رغم أن كثيرين من الخاطبين والمعجبين مستعدين لفعل أي شيء لإرسال رسالة حب للأميرة. لكن الأميرة لقد أغلقت على نفسها داخل قصرها، لذا لابد من الاستعانة بأحد لتسليم الرسالة. وهناك الحراس والأمراء والملك والكونتيسة.. فمن الذي سيصبح أفضل حليف للمساعدة في الفوز بقلب الأميرة؟

هذا هو موضوع لعبة Love Letter التى صدرت فى مايو 2012 وصدرت نسخة منها خلال الأسابيع القليلة الماضية بعنوان love letter - strategy card game لنظامى OS و Windows.

Love Letter لعبة بطاقات وكل لاعب يهدف إلى تقديم رسالة حب للأميرة بمساعدة المتعاونين. فهناك 16 بطاقة تمثل 8 أنواع من الشخصيات التي تم العثور عليهم في القصر وهم: الحرس، الكهنة، البارون، الخادمة، الأمراء الملك، الكونتيسة وبالطبع الأميرة.

أما طريقة اللعب فتشمل من 2-4 لاعبين، وتبدأ بتوزيع بطاقات اللعب (مثل الكوتشينة) ولكل نوع من البطاقات خصائص، فبعضها يعطى أفضلية للاعب والبعض الآخر يحتم استبعاد اللاعب من الجولة.

وكل لاعب يكون لديه اثنين من البطاقات في يده. وبهما يستطيع طلب المساعدة من أي شخص يقيم في القصر ليساعده بطريقته الخاصة، فيمكن للحراس والأمراء أن يساعدوا في تشويه سمعة خطابات الخاطبين الآخرين، أما الكهنة فسوف يعطون اللاعب معلومات ثمينة عن منافسيه في حين أن الخادمة تحمي رسالة اللاعب بأى ثمن.

وقد تلقت اللعبة العديد من الجوائز، ونظرًا لمبيعات اللعبة الناجحة أنتجت شركة Alderac لاحقًا إصدارات مختلفة من اللعبة بل وإصدارات شبيهة لألعاب أخرى.

اللعبة متوفرة بعدة لغات هى: الفرنسية، الإنجليزية، الإسبانية، الإيطالية، الألمانية، اليابانية، الصينية، والروسية.