نسخة جديدة من THRASH RALLY على Xbox One

فى عام 1991 تم إصدار واحدة من أشهر ألعاب سباقات السيارات وهى Thrash Rally بتصميم وتطوير شركة Alpha Denshi والتى أصدرت اللعبة لنظام Neo Geo. ومنذ ذلك التاريخ واللعبة تحقق نجاحا وتصدر منها نسخ لأنظمة التشغيل المختلفة، كان أخرها النسخة التى أصدرت لـ Xbox One منذ أيام بعنوان ACA NEOGEO THRASH RALLY والتى توفر وضعين هما: وضع "بطولة العالم للراليات" ووضع Rally ويمكن خلاله السفر عبر المدن والريف خلال الدورات.

وفى اللعبة يبدأ اللاعبون باختيار سيارة تعتمد على المناولة والسرعة الكلية. ويتم اللعب من منظور شامل مع تركيز الكاميرا على سيارة اللاعبين في جميع الأوقات. وتجري السباقات فى بطولة العالم للراليات والتى تشمل رالي داكار في باريس - كيب تاون عام 1992 مع مجموعة متنوعة من التضاريس

وقد استنسخت سلسلة "ACA NEOGEO" العديد من روائع NEOGEO الكلاسيكية. ويمكن للاعبين تغيير إعدادات اللعبة المختلفة مثل صعوبة اللعبة، وكذلك إعادة إنتاج الأجواء. ويمكن للاعبين أيضا التنافس ضد بعضهم البعض فى جميع أنحاء العالم مع سياراتهم عالية الإمكانيات.