Last Soldier كيف تقتل 2500 عنكبوت ؟

Last Soldier أو "الجندي الأخير" لعبة جديدة صدرت خلال الأيام القليلة الماضية من تصميم وتطوير شركة 38,9_Degrees وتعمل على أنظمة nintendo switch وOS: XP, Vista , Windows 7 وهى مناسبة لسن المراهقة.

اللعبة مبنية على فكرة بسيطة وهى أن اللاعب شارك كجندى فى مهمة قتالية، لكن هذه المهمة فشلت فشلاً كاملاً، وأصبح هو الناجي الوحيد. ومحاصر في منطقة سرية تعيش فيها العناكب الضخمة. وهدفه الوحيد هو البقاء على قيد الحياة.

حظيت Last Soldier بتقيمات متباينة، فمن اللاعبين من انتقد تمركز الجندي في مكان واحد فى الغابة، ومواجهة هجمات العناكب المتحولة العملاقة. وهو ما اعتبر عنصر ضعف فى اللعبة. أما الجزء الصعب الوحيد فى اللعبة فهو أنها تدوم لفترة طويلة تكفى لقتل 2500 عنكبوت.

وهناك من اعتبر انتقد رسومات اللعبة واعتبرها بدائية للغاية، وأنها كانت ستبدو أجمل بكثير إذا كانت 2D فقط.

وهناك من اعتبر العبة مشوقة، خاصة مع الترقيات التي يمكنك شراؤها بالقطع النقدية التي يحصل عليها اللاعب بعد قتل العناكب. وعندما تقتل كمية معينة من العناكب، ستظهر عناكب أكبر منها.