Brawlhalla الفوز بطريقة إزاحة الخصم

بعد صدور لعبة Brawlhalla فى 17 أكتوبر 2017 لأنظمة Windows و macOS و PlayStation 4 أصبحت اللعبة متاحة الآن لنظامى Nintendo Switch و Xbox One وهى لعبة قتال مجانية من تطوير شركةBlue Mammoth Games يزيد عدد لاعبيها عن 8 مليون لاعب حول العالم، فهى متعددة اللاعبين عبر الإنترنت. وتتميز بالمنافسة المحلية والعالمية على حد سواء، بالإضافة إلى أساليب اللعب الفردي والمشاركة. حيث يمكن للاعب الانضمام إلى العرض المجاني مقابل كل شيء، أو لقائمة الانتظار للمباريات المصنفة، أو ينشئ غرفة خاصة مع أصدقائه.

تضم Brawlhalla أكثر من ثلاثين شخصية فريدة. حيث يقاتل أعظم المحاربين في التاريخ لإثبات من هو أفضل، أو من سيكون الأفضل، أما هدف اللاعبين في Brawlhalla فهو ضرب المنافس وإزاحته من حلبة القتال. ويمكن القيام بذلك عن طريق تطبيق الضرر علي المنافس بشكل متكرر. فيمكن رؤية أثر الإصابات التى تلحق بالمنافس حول رمز شخصية المنافس على الشاشة، والذي ينتقل من اللون الأبيض إلى الأحمر مع استمرار إصابة المنافس. وكلما اقترب اللون من اللون الأحمر، كلما تمت إزاحة اللاعب مرة أخرى، حتى يتم إخراجه في النهاية. ويؤدي الخروج من الحلبة إلى فقدان اللاعب لسهم أو حياة. إما اللاعب الأخير الفائز فيحصل على عدد من النقاط.

تتميز اللعبة بإضافة أوضاع جديدة لها، وهناك العديد من الأساليب غير الرسمية ومنها: Free-For-All و 1v1 Strikeout و Experimental 1v1 ووضع جديد فريد كل أسبوعين. وتتميز Brawlhalla بعناصر تحكم بسيطة وحركات خاصة زر واحدة. مما يسمح للاعبين الجدد باستيعاب اللعبة بسرعة.

وخلال المباراة تسقط الأسلحة من السماء بشكل عشوائي ويمكن للاعبين التقاطها. يمكن لجميع شخصيات Brawlhalla استخدام سلاحين من أصل 11 سلاح لمحاربة بعضهم البعض.