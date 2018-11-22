The Liberator الحرب العالمية الثانية كرسوم متحركة

أعلنت شبكة Netflix لتليفزيون الإنترنت إنتاج سلسلة رسوم متحركة مكونة من أربعة أجزاء عن الحرب العالمية الثانية بعنوان The Liberator، السلسلة مأخوذة عن كتاب لأليكس كيرشو.

السلسلة ستكون أول مشروع يتم إنتاجه باستخدام تقنية الرسوم المتحركة الهجينة Trioscope وهى تقنية تجمع بين CGI أو التحريك الحاسوبي وهو فن تكوين الصور المجسمة باستخدام الكمبيوتر وعادة ما يتم تصميم رسوم ثلاثية الأبعاد بهذه التقنية، وبين أداء الحركة الحية، وذلك بهدف إنشاء رسوم متحركة مفعمة بالمتعة.

يحكي المسلسل القصة الحقيقية للمسيرة الأكثر دموية فى تاريخ البشرية، من خلال قصة ضابط الجيش الأمريكي هو "فيليكس سباركس" وفوج المشاة رقم 157 أثناء قتالهم لأكثر من 500 يوم لتحرير أوروبا. حيث تمكن هذا الفوج المكون من رعاة البقر والأميركيين الأصليين والأميركيين المكسيكيين من التوغل داخل أوربا وغزو إيطاليا وتحرير المعتقلين فى معسكر اعتقال "داخاو".