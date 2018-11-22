Oswaldo مغامرات بطريق برازيلى

باعت شركة "كيد غلوف" حقوق بث سلسل الرسوم المتحركة الجديد oswaldo لشبكة "كرتون نتوورك" فى إيطاليا وتركيا والشرق الأوسط وأفريقيا. ولديزني في جنوب شرق آسيا. وستبدأ الشبكتان بث المسلسل في عام 2019.

مسلسل "أوزوالدو" إنتاج برازيلية هندى مشترك، بين شركتى Birdo Studio البرازيلية وشركة Symbiosys Entertainment الهندية وهو من تأليف "بيدرو إيبولي" وتم عرضه لأول مرة على شبكة كرتون نتورك في البرازيل في 11 أكتوبر 2017 وعلى شاشة تلفزيون Cultura في 29 أكتوبر 2017.

وتدور أحداث المسلسل حول البطريق "أوزوالدو" البالغ من العمر 12 عاماً، وهو بطريق محبوب ولكنه يساء فهمه، يشارك فى مغامرات مع أصدقائه "توبياس" و"ليّا". اللذان يساعدانه على مواجهة التحدي الأكبر المتمثل فى حرارة الطقس التى يواجهها "أوزوالدو" بعد الخروج من منزله المبرد المريح والتعامل مع المدارس المتوسطة في البيئة الحارة في مدينة "ريو دي جانيرو" البرازيلية.

يستهدف مسلسل oswaldo الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 - 11 عامًا، وتم تصنيفه ضمن أفضل خمس برامج في قناة CN Brasil للأطفال.