Monster Strike The Movie: Sora no Kanata نصف طوكيو يسبح فى الهواء

بعد عرضة فى اليابان فى 5 أكتوبر 2018 عرض فيلم الرسوم المتحركة اليابانى التايوانى Monster Strike The Movie: Sora no Kanata فى دور العرض بتايوان.

تدور أحداث الفيلم قبل 13 سنة ، حيث يتوقف جزء من مدينة طوكيو فجأة ويبدأ بالارتفاع في الهواء. فتنفصل طوكيو إلى "طوكيو القديمة" باعتبارها الجزء الذي كان يسبح في الهواء، و "نيو طوكيو" وهى الجزء الذي بقي على الأرض. ويصبح التواصل والتفاعل بين اثنين أهل طوكيو مستحيلاً، ثم تمر سنوات وفى أحد الأيام ترى فتاة صغيرة أن طوكيو القديمة ستعود إلى الأرض، وتنطلق في الطريق المحفوف بالمخاطر من طوكيو القديمة إلى نيو طوكيو لإنقاذ المواطنين من الأزمة الوشيكة.

الفيلم من إخراج هيروشي نيشيكيوري، موسيقى: ماسارو يوكوياما، وقام بتصميم الشخصيات: يويتشي تاناكا، أما الأداء الصوتى فقام به: أليس هيروز، أواى يوكى، كوشى ياماديرا، ماساتاكا كوبوتا، يوشيماسا هوسويا.