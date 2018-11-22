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الخميس 22/نوفمبر/2018 - 11:24 م

Haikara-San 2 قصة فتاة يابانية مسترجلة

Gekijoban Haikara-san
Gekijoban Haikara-san ga Toru Zenpen: Tokyo Dai Roman
أحمد الجهينى
dostor.org/2407165

أعلن استوديو "أنيلفن آرتس فيلم" أن الجزء الثانى من فيلم الرسوم المتحركة اليابانى 'Haikara-San سوف يعرض فى الولايات المتحدة فى 7 ديسمبر 2018. باللغة اليابانية مع ترجمة باللغة الانجليزية وهو تكملة للجزء الأول الذى عرض فى 11 نوفمبر 2017 وكلاهما مستوحى من سلسلة روايات مانغا يابانية. نـُشرت مسلسلة بإحدى المجلات بين عامي 1975 و1977. وحصلت على جائزة كودانشا مانغا في عام 1977. وسوف يحمل الجزء الثانى اسم Gekijoban Haikara-san ga Toru Zenpen: Tokyo Dai Roman

تجري أحداث هذا العمل الناجح في السنة السابعة من عهد الإمبراطور تايشو وتحديدا في سنة 1916، وتدور الأحداث حول "بينو" ابنة السبعة عشر ربيعاً رحلة تخرج فيها عن تقاليد تلك الفترة، سواءً من الناحية الوجدانية أو الانجازات الشخصية. فقد فقدت "بينو" أمها حينـمّا كانت طفلة صغيرة، فتولى والدها تربيتها، وهو مسؤول رفيع في الجيش الياباني. ونتيجة لذلك نشأت كفتاة مسترجلة على عكس المفاهيم الأنوثة التقليدية اليابانية، فتحب "الكندو" وهى رياضة قتالية يابانية يستخدم فيها السيف، وغالباً ما ترتدي ملابس أجنبية بدلا من زي "الكيمونو" التقليدي، ولا تبالي بأعمال التدبير المنزلي كما هو حال كل الفتيات اليابانيات، كما ترفض فكرة الزواج المدبر أو زواج الصالونات، وتؤمن بحق المرأة في العمل والزواج عن حب. أما أفضل أصدقاء "بينو": فهما "تاماكي" الجميلة والأكثر أنوثة من بينو والتى تهتم أيضا بحقوق المرأة، و"مارو" وهو شاب يلعب أدواراً نسائية في مسرح الكابوكي.

وفي يوم ما تلتقى "بينو" عدة مرات مع "يوجين" وهو ضابط وسيم بالجيش. حيث يشاهد "يوجين" اصطدام "بينو" بشجرة وسقوطها عند ركوبها الدراجة، فتصفعه "بينو" لضحكه عليها. ولاحقاً ينقذ "يوجين" "بينو" عند وقوعها من شجرة أثناء لعبها بالطائرة الورقية. ثم تلتقى "بينو" و"يوجين" مرة أخرى عند وصولها إلى المنزل في ذلك اليوم، فتهاجمته على الفور بعصا، لكنها تصدم عندما يخبرها والدها بأنها ستكون زوجة "يوجين"، كما يخبرها أن هناك اتفاق أبرم بين عائلة هانامورا وعائلة "يوجين" قبل أن تولد بينو.

الجزء الثاني من الفيلم من إخراج "سييمي كيدوكو" ويضم مجموعة من نجوم الأداء الصوتى المشهورين ومنهم ساوري هايامي في دور بينيو، ومامورو ميانو فى دور "يوجين"، وتاكاهيرو ساكوراي في دور "توسي آو". وتقوم بأداء الأغنية الرئيسية للفيلم الممثلة Hayami

وفى هذا الجزء من الفيلم تواصل "بينيو" الوقوف ضد الأفكار التقليدية التي تحتم على النساء أن يخدمن أزواجهن بدلاً من السعي وراء أحلامهن الخاصة. وتلتقى "بينيو" بشاب يؤمن بمثل ما تؤمن به ويدعم استقلال المرأة وهو الملازم "شينوبو" فتقع فى غرامه، لكن "شينوبو" يفقد أثناء العمل. ثم يعود وقد فقد ذاكرته، فهل ستتمكن "بينيو" من إعادة الاتصال بشينوبو قبل أن تتزوج من رجل آخر؟

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