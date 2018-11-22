نسخة جديدة من Dumbo بتقنية آيماكس 3D وRealD 3D

المتابعون لأعمال "والت ديزنى" يعرفون فيلم "دومبو" Dumbo وهو فيلم رسوم متحركة عرض فى 23 أكتوبر عام 1941. وفاز بجائزة الأوسكار لأفضل موسيقى، وهو الفيلم الرابع من سلسلة والت ديزني الكلاسيكية المتحركة، أخرجه "بن شاربستين" عن قصة "هيلين أبرسون" وسيناريو "جو جرانت".. هذا الفيلم سيعاد تقديمه مرة أخرى فى نسخة جديدة، كفيلم فنتازيا مغامرة من إخراج تيم برتون وكتابه إهرن كروجر، وبطولة كولين فاريل، مايكل كيتون، داني ديفيتو، إيفا جرين وألان آركين. ومن المقرر عرض الفيلم في الولايات المتحدة يوم 29 مارس 2019، وسيتم إصدار الفيلم بتقنية آيماكس 3D وRealD 3D . وتملك الصيغة التقليدية للآيماكس القدرة على تسجيل وعرض الصور بشكلٍ أكبر بكثير في الحجم والدقة من أنظمة السينما التقليدية. ومعيار شاشة الآيماكس أن تكون بعرض 22 مترا وارتفاع 16.1 مترا.

بلغت مدة فيلم Dumbo 1941 حوالى 64 دقيقة، وهو واحدة من أقصر إنتاجات شركة ديزني المميزة. ودارت أحداثه فى سيرك، حيث تضع الفيلة "جومبو" فيلا صغيرا الذي أذنيه كبيرة مما يثير سخرية بقية الأفيال الأخرى منه، فيطلقون عليه لقب "دومبو". ويعانى "دومبو" من سخرية الجميع بسبب أذنيه الكبيرة، كما يحاول بعض الأطفال أذيته، فتقوم الأم "جومبو" بمهاجمة أحد الأطفال، ويتم حبسها فى قفص. ويصبح "دومبو" وحيدا. فقط يشعر بالتعاطف معه الفأر "تيموثي"، ويصمم على مساعدة "دومبو"، ويعيّن نفسه كمرشد وحامي له.

لكن "دومبو" وبسبب سذاجته يتحول إلى مهرج ولا تعتبره الأفيال الأخرى واحدا منهم، غير أن "دومبو" يكتشف سر أذنيه الطويلة، حيث يمكنه الطيران بها بمساعدة من مجموعة من الغربان، وتستمر الأحداث فيقوم "دومبو" بعرض فى السيرك يطير خلالته، ويذهل جمهور السيرك وينال "دومبو" شهرة واسعة، ويصبح "تيموثي" مديرًا لأعمال "دومبو"، ويتم منح "دومبو" وأمه "جومبو" عربة خاصة فى قطار السيرك.