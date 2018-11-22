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الخميس 22/نوفمبر/2018 - 11:20 م

F Is for Family العودة لروح السبعينات

F is for Family
F is for Family
أحمد الجهينى
dostor.org/2407163

أعلنت شبكة Netflix أن الموسم الجديد من مسلسل الرسوم المتحركة F is for Family سوف يبدأ بثه في 30 نوفمبر 2018 وتدور أحداث المسلسل فى فترة السبعينيات. وسيشهد الموسم الجديد وهو الثالث أحداثا جديدة منها التقاء "فرانك" بصديق جديد، ومواجهة بيل الحب.

عرض الموسم الأول من مسلسل F for for Family في 18 ديسمبر 2015 وحاز على ملاحظات إيجابية بشكل عام. ثم عرض أولى حلقات الموسم الثاني في 30 مايو 2017. وي 28 يونيو 2017 تم تجديد العرض لموسم ثالث.

الشخصية الرئيسية فى المسلسل هو رانسيس إكس أو فرانك ميرفي" وهو شخص خبيث، مخمور، أمريكى من أصل إيرلندي، من قدامى المحاربين حيث شارك فى الحرب الكورية منتصف القرن العشرين، وهو أب لثلاثة أبناء يعيش في منطقة البحيرات الكبرى في منتصف السبعينيات. وغالباً ما يستجيب فرانك لأطفاله بجنون. وغالبًا ما يخرج أطفال ميرفي من طريقهم لتجنب إزعاج والدهم. يعمل فرانك كمساعد في شركة Mohican Airlines، ويتم ترقيته بعد وفاة رئيسه في حادث. يحب فرانك قضاء ساعات طويلة أمام جهازه التلفزيوني أثناء وجوده في المنزل. عرض فرانك المفضل هو مسلسل حركة يدعى "كولت لوغر".

وهناك "سو ميرفي" زوجة فرانك وهي ربة منزل، لكنها بائسة للغاية بسبب البقاء في المنزل، لذلك تقرر "سو" الحصول على وظيفة على الرغم من رفض.

وهناك "كيفين ميرفى" إبن فرانك المراهق الذي لديه جنوح للجريمة، فهو مدخن شره، وموسيقار روك فاشل. وعلى الرغم من شخصيته المتمردة إلا أن "كيفين" غالبا ما يظهر علامات الحب والاحترام لوالديه ورغبة في تحسين نفسه، ويتبين أن كيفن اعتاد كان طفلا جيدا حتى غرق في حمام سباحة دون أن يلاحظ والده فرانك، وتم إنقاذه لكن حدث تلف فى جزء من دماغه، وهو ما يفسر شخصيته المتمردة وخوفه من الماء.

الابن الأوسط لهذه العائلة هو "بيل" ويبلغ من العمر 11 عامًا وهو نحيل ويميل إلى أن يكون خجولا. ويتعرض لمضايقات من زميله بالمدرسة "جيمي فيتزسيمونز"، وعلى الرغم من شخصيته الضعيفة فإن "بيل" أن يستغل غضبه ليحصل على أفضل الخيارات.

وهناك "مورين مورفي" وهى أصغر أبناء فرانك وابنته الوحيدة التي غالباً ما يشير إليها باسم "الأميرة". وعلى الرغم من أن فرانك يعتبر مورين أميرة، فإن مورين طفلة شقية ويمكن أن تكون مدمرة مثل بقية أفراد عائلتها. وتتصرف في بعض الأحيان بطريقة تافهة، والأمر الذي يزعج فرانك وبيل أن مورين تريد الانضمام إلى نادي الكمبيوتر في المدرسة، وغالباً ما يحاول فرانك التحدث إلي مورين عن أشياء أخرى لأنه يشعر أن نادي الكمبيوتر هو "شيء ما غير مهم وغامض".و في وقت لاحق من المسلسل تعرضت مورين لإصابة في عينها اليمنى نتيجة حادث تزلج.

أما "فرانز ويلثى" فهو جار لعائلة "فرانك" وهو صاحب علاقات نسائية متعددة، ومدمن مخدرات، وهو يفاخر كثير بذلك. وفرانك يبغض هذا الجار على أسلوب حياة "البلاي بوي"، وبسبب إدمان "فرانز ويلثى" الشديد للكوكايين، يفقد كل شيء.

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