Crawford the Cat’s Christmas احترام الآخرين والمرونة في مواجهة خيبة الأمل

أعلنت شركة "كراوفورد كورنر" التي تملك حقوق الملكية الفكرية الخاصة بسلسلة الرسوم المتحركة Crawford the Cat عن إطلاق عرض جديد مميز مدته 30 دقيقة بعنوان Crawford the Cat’s Christmas على Amazon Prime.

فى هذا العرض يستيقظ القط "كراوفورد" صباح عشية عيد الميلاد. ويتوقع أن يذهب هو وأصدقاؤه إلى التزلج على الجليد وركوب المزلقة وشراء أشجار عيد الميلاد وتسوق للهدايا، لكن وقبل الظهر سرعان ما يعلم "كراوفورد" أن عمة المفضلة Kittypat قد تثلجت ولن تأتي لزيارته فى العطلة السنوية. ويستفيد أصدقاء "كراوفورد" من خيبة الأمل هذه إلى أن يحضر زائر غير متوقع فى مفاجأة سعيدة لا يتوقعها "كراوفورد".

"في هذا الفيديو الجديد يعبر "كروفورد ذا كات" عن الإثارة والفرحة الصافية التى تصاحب موسم الأعياد بما في ذلك المتعة مع الأصدقاء والعائلة"، هذا ما تؤكده "أليتا فريدمان" الرئيسة التنفيذية لشركة Alita’s Brand Bar. والتى أضافت: يعد "كراوفورد" نموذجًا للمهارات الاجتماعية المهمة التي يحتاج إليها الأطفال اليوم، بما في ذلك احترام الآخرين والمرونة في مواجهة خيبة الأمل. وهو يبين للأطفال أفضل طريقة للتصرف.

مسلسل Crawford the Cat’s Christmas رسوم متحركة تدور حول العادات الصحية للأطفال الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و 7 سنوات، ويستخدمه الآلاف المعلمين في الفصول الدراسية في جميع أنحاء البلاد لتعليم الأطفال معانى المواطنة الصالحة والعادات الصحية. ويستخدم المسلسل اللغة العامية والمعاصرة، ويصور السلوكيات الماكر التي يجب على الأطفال التخلص منها.