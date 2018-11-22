Pepee ينطق باللغة الإنجليزية

وقعت Düşyeri و Amazon Prime عقدا لعرض مسلسل الرسوم المتحركة التركى Pepee عالميا بعد دوبلاج المسلسل إلى اللغة الإنجليزية. لتصبح شخصية Pepee بذلك أول شخصية رسوم متحركة تركية تعرض للمشاهدين في جميع أنحاء العالم.

مسلسل Pepee Pepee مسلسل ثلاثي الأبعاد من إنتاج Düşyeri for Show TV. تم إنشاء المسلسل بواسطة Ayşe Şule Bilgiç. وتم بث الحلقة الأولى في 6 يونيو 2008 واستمر عرضه حتى 2014. كما عرض المسلسل فى كل من أذربيجان وألمانيا وكازاخستان والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة. وحقق 30 مليون مشاهدة شهريًا على YouTube و1.6 مليون متابع عبر الإنترنت.

ويدور المسلسل على شخصية Pepee أو "بيبي" البالغ من العمر خمس سنوات والذي يعيش مع عائلته المحبة وأصدقائه في عالم رعوي أخضر. وفي سياق مغامراته اليومية يتعلم بيبي الأشكال والألوان والأعداد وغيرها. وهو يتفاعل دائما مع أخته الصغيرة اللطيفة Bebee وابن عمه شيلا، ومع الأجداد والزرافة وصديقه القرد، فيكتشف مشاعره ويتعلم كيف يتعامل معهم.

وفى عام 2016 تقدم تقديم فيلم بعنوان Pepee: Birlik zamani من إخراج: حسين امري كونيالي وتأليف: Ayse Sule Bilgiç وأداء صوتى لكل من: مريم أتماكا، آيس سولي بيلجي، كونيت بويوكيكا، ودارت أحداثه حول مغامرة يخوضها Pepee بمنطاد جده، لكنه المنطاد ينجرف في السماء. ويناضل Pepee ليجد طريقه إلى البيت، ؟