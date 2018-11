I want to eat your pancreas درس إنسانى فى التعاطف

أعلنت شركة Aniplex of America أن فيلم الرسوم المتحركة اليابانىI want to eat your pancreas سوف يعرض فى أكثر من 400 دار سينما أمريكية يوم الخميس 7 فبراير باللغة اليابانية، وبدبلجة إنجليزية يوم الأحد 10 فبراير. الفيلم مبنى على رواية بنفس الاسم للكاتب اليابانى "يورو سومينو" نشرت على الإنترنت عام 2014 ثم ظهرت كرواية رسوم مصورة بطريقة "مانغا" اليابانية في الفترة من عام 2016 إلى عام 2017. ثم ظهرت كفيلم روائى عام 2017 مع تغير فى العنوان ليصبح Let Me Eat Your Pancreas وفي 1 سبتمبر 2018 عرض فيلم الرسوم المتحركة فى دور العرض اليابانية.

الفيلم من تأليف وإخراج Shinichirō Ushijima وتدور أحداثه حول علاقة الحب التى تربط بين "ساكورا" وشاب غير مسمى، بينما يشرعان في رحلة عاطفية خلال ربيع لا ينسى. وبينما يحاول هذان الشخصان المتضادان التعلم للعثور على السعادة، يكتشفان المعنى الحقيقي للتعاطف. وقد حصد الفيلم العديد من الجوائز داخل اليابان وخارجها.

الجمهور الأمريكى الذى سيشاهد الفيلم سوف يشاهد أيضا لقطات إضافية حصرية، بما في ذلك مقابلات مع طاقم العمل.