Go Away Unicorn الصداقات غالباً ما توجد في المكان غير المناسب

بعد النجاح الذى حققه مسلسل الرسوم المتحركة Go Away Unicorn بعرضه على قناة YTV الكندية فى سبتمبر الماضى تقرر عرض المسلسل في مارس 2019 في الولايات المتحدة على قناة ديزني. وحصلت شركة Jazwares على حقوق عالمية حصرية لإنتاج خط ألعاب مستمدة من شخصيات المسلسل، ومن المقرر أن تصل هذه الألعاب إلى تجار التجزئة أواخر صيف 2019 مع موسم العودة إلى المدرسة.

تدور أحداث Go Away Unicorn حول "أليس" وهي فتاة تبلغ من العمر 8 سنوات وهى شغوفة بمجموعة واسعة من الأشياء وتستغل أي فرصة لتكون منظمة للغاية فهى تتطلع إلى النجاح دائما. تفضل "أليس" الرياضة والكتب ورسم قوس قزح، وتظل كذلك حتى يظهر حصان "يونيكورن" مرح أحمق في حفلة عيد ميلادها ويعلن نفسه كأفضل صديق جديد لها. هذا الحيوان سوف يتأكد من أن "أليس" تفتقد لعض المرح في حياتها، ويتعلمان معاً التعايش مع خلافاتهما وإدراك أن الصداقات غالباً ما توجد في المكان غير المناسب.

المسلسل مأخوذ عن كتاب بنفس الاسم للكاتبة "إميلي مولوك" ويتكون الموسم الأول من 28 حلقة وسوف يتم بثه فى يناير 2019 على قناة ديزني في الولايات المتحدة قبل نشره دوليًا إلى قنوات ديزني الأخرى، بما في ذلك المملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا وأمريكا اللاتينية، أستراليا، كوريا، روسيا، وجنوب شرق آسيا، وسيتم عرض المسلسل أيضا في كندا الفرنسية على Télétoon.