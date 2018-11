Escape from Hat الحب والصداقة أعظم السحر على الإطلاق

أعلن شبكة Netflix لتليفزيون الإنترنت التعاقد مع المخرج مارك أوزبورن لإخراج فيلم رسوم المتحركة الجديد Escape from Hat، مارك أوزبورن ترشيح مرتين لجائزة الأوسكار عن فيلمى Kung Fu Panda، The Little Prince، وسوف يشترك مارك أوزبورن فى كتابة السيناريو مع آدم كلاين الذى كتب العديد من الأفلام ومن أشهرها Artemis Fowl، The Clockwork War. وسوف يبدأ الإنتاج هذا الشهر في نيويورك. ومن المتوقع أن يُعرض الفيلم في عام 2022.

الفيلم مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم لآدم كلاين، وهي رواية جديدة للطبقة المتوسطة ستنشرها HarperCollins في شتاء 2020.

تدور أحداث فيلم Escape from Hat حول الصداقة والسحر من خلال قصة خيالية تظهر فيها القطط السوداء سيئة أما الأرانب السحرية فطيبة، لكن التوازن يتهدد عندما يتم إلقاء أحد الأرانب في عالم غامض من الخطر والظل. وهناك يجتمع هذا الأرنب اليائس بمجموعة غير متوقعة من الحلفاء ويتعهد بمهمة مستحيلة للهروب من "أرض القبعات" والعودة إلى الصبي البشري الذي يحبه كثيرًا. لكن القطة تستأجر جحافل الظلام للعثور على الأرنب ورفيقه الآدمى بمساعدة آلاتهم الخبيثة "ديمر دامرز". ومن خلال الرحلات المتوازية للأرنب وصديقه يتم تذكيرنا بأن الحب والصداقة هما أعظم السحر على الإطلاق.