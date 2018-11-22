Trailblazers روح الفريق فى سباقات السيارات

هواة سباقات السيارات صدرت لهم لعبة جديدة هى Trailblazers وهى من تطوير شركة Supergonk البريطانية وهى لعبة لسباقات التعاونيات حيث يمكن للاعب رسم مسار السباق، عبر سلسلة من الدوائر الملونة. حيث يمكنه تحديد المناطق الرئيسية لتغيير خط السباق بشكل ديناميكي، والتقاط أسرع المحاولات وأكثر الجوانب الفنية للفريق. كما يمكنه عمل عدة لفات لإنشاء خط متصل تمامًا حول المضمار، والتغلب على الخصم لحرمانه من السباق.

لكن يجب على اللاعب العمل بروح الفريق الواحد، واختيار السائقين الإضافيين لتحقيق أقصى قدر من المهارات الفردية. بالتعاون مع ما يصل إلى ستة لاعبين عبر الإنترنت أو محليًا من خلال شاشة منقسمة لما يصل إلى أربعة لاعبين محليين مع منافسين إضافيين عبر الإنترنت أو متحكم فيه.