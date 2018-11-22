Sid Meier's Civilization VI هل تستطيع بناء أعظم حضارة ؟

بعد إطلاقها فى 21 أكتوبر 2016 عالميًّا لنظام "مايكروسوفت ويندوز"، توالى إطلاق لعبة Civilization VI للأنظمة الأخرى فأطلقت فى 24 أكتوبر 2016 لنظام "ماك أوس"، وفى 9 فبراير 2017 لنظام "لينكس" وفى 21 ديسمبر 2017 لنظام "آي باد" وفى 4 أكتوبر 2018 لآي فون، وهو هو الدور حل على نظام "نينتندو سويتش" الذى صدرت له نسخة من اللعبة فى 16 نوفمبر 2018 بعنوان Sid Meier's Civilization VI

تعتبر لعبة Civilization VI من ألعاب الاستراتيجية وتناوب الأدوار وهى ثلاثية الأبعاد. من تطوير شركة "فيراكسيس جيمز" ونشر "تو كي جيمز" وتوزيع "تيك تو إنترأكتيف". وهذا الإصدار جزء من سلسلة ألعاب Civilization المكونة من خمسة أجزاء أساسية والعديد من الأجزاء الفرعية، وتعتمد على استراتيجية تناوب الأدوار في تركيبتها الأساسية. يقوم فيها اللاعب بمباراة عدة حضارات حول العالم منذ نشأة التاريخ وحتى عصر الفضاء، وتم إنشاؤها أصلا من قبل المصمم الأسطوري "سيد ماير".

وفى هذا الإصدار يحاول اللاعب بناء إمبراطورية تتحمل اختبار الزمن. واستكشف أرض جديدة، مع تقنية بحث، وقهر الأعداء، والذهاب إلى القمة حيث زعماء التاريخ الأكثر شهرة أثناء محاولته لبناء أكبر حضارة عرفها العالم.

وكما هو الحال في الألعاب الأخرى في السلسلة، فإن هدف اللاعب هو قيادة حضارته الناشئة من العهود المبكرة خلال آلاف السنين لتصبح قوة عالمية وتحقيق أحد شروط النصر العديدة، مثل القوة العسكرية والتفوق التكنولوجي والقيادة الدبلوماسية، أو التأثير الثقافي.

ويقوم اللاعبون بذلك عن طريق استكشاف العالم، وتأسيس مدن جديدة، وتحسين بناء المدن، ونشر القوات العسكرية لمهاجمة والدفاع عن الآخرين، والبحث عن التقنيات الجديدة والمدنيات الثقافية، والانخراط في التجارة والمفاوضات مع قادة العالم الآخرين.

يشمل هذا الإصدار في "نينتندو سويتش" أحدث التحديثات والتحسينات وأربعة أجزاء من المحتوى الإضافي الذي يضيف أربع حزم لحضارات وقادة وسيناريوهات جديدة هى: حزمة الفايكنج، بولندا، أستراليا، فارس. ولكل من هذه الدول سيناريوهات مثيرة ومذهلة، بحيث يمكن للاعب أن يكون جزءًا من استعمار أستراليا في Outback Tycoon، أو يدافع عن بولندا من الغزاة في "تراث جادويجا"، أو يختا أن يكون قائدا للفايكنج ويغزو أوروبا في سيناريو "الفايكنج، المغيرين، والتجار!"، أو يحتل العالم المعروف في سيناريو "فتوحات الإسكندر الأكبر".