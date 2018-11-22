Mars: Chaos Menace البشر يدافعون عن الكواكب الأخرى

أطلقت شركة Byte4Games لعبتها الجديدة Mars: Chaos Menace التى تصنف كلعبة أكشن ومحاكاة، وهى أيضا لعبة أركيد Arcade وكما هو معروف فإن Arcade آلة تسلية تعمل باستخدام النقود المعدنية، وغالبًا ما توضع في المراكز التجارية العامة والمطاعم وأماكن الألعاب الإلكترونية.

تتميز اللعبة بمجموعة كبيرة ومتنوعة من البيئات الفريدة، وتدور الأحداث في عصر Terraforming بعد إنهيار عالمنا الأرضى بسبب التلوث الإشعاعي ونضوب الموارد. ولذلك يضطر البشر لاستعمار الكواكب القريبة، ويستخدمون التكنولوجيا لتكييف هذه الأماكن القاسية. ولأول مرة يشعر البشر بانسجام مع كل شيء. لكن نشاط البشر وتطورهم اجتذب وحوشًا ضخمة لا ترغب إلا في تدمير وتعقيم الكواكب عن طريق تدمير طريقة الحياة بأكملها.