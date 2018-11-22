Circle of Sumo متعة المصارعة اليابانية

Circle of Sumo أو "دائرة السومو" لعبة قتالية جديدة صدرت في 16 نوفمبر 2018 على "نينتندو سويتش" تعرف اللعبة اختصارا باسم COS وهى بسيط وجذاب في نفس الوقت، حيث تتيح للاعب ممارسة هذه الرياضة التى لا يمارسها إلا أصحاب الوزن الثقيل.

وتتضمن اللعبة الكثير من التحديات المختلفة. فاللاعب يمكنه منافسة 8 من المصارعين المتخصصين فى رياضة "السومو" اليابانية، لكن قواعد اللعبة تختلف قليلا عن قواعد تلك الرياضة التى تجرى فى حلبة، وتدور بين مصارعين فقط، ويفوز فيها المصارع الذى يلقى بمنافسه خارج الحلبة الدائرية الشكل. أما فى هذه اللعبة فهناك 24 ساحة لممارسة اللعبة، ويمكن أن يشترك أكثر من مصارع فى اللعب ليحاول كل منهم إلقاء الآخرين خارج الحلبة أو يوقعهم فى الماء أو يخرجهم من الشارع الذ تدور فيه اللعبة.