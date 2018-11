10 أسباب لعشق الناس للعبة Pokémon Go

رغم أن سلسلة ألعاب Pokémon بدأت منذ عام 1996 إلا أنها لم تتحول إلى هوس إلا مع لعبة Pokémon Go والتى صدرت عام 2016 وصدر لها تحديثان يوم 16 نوفمبر 2018 الأول بعنوان Pokémon: Let's Go, Pikachu والثانى هو Pokémon: Let's Go, Eevee وقد تلقفت الجماهير حول العالم هذين التحديثين بشوق بالغ، مما يعيد طرح السؤال عن أسباب هوس الجماهير بهذه اللعبة.

تصنف Pokémon Go كلعبة واقع معزز وتسمح لمستخدميها بالتقاط وقتال وتدريب كائنات افتراضية تدعى البوكيمونات (مفردها البوكيمون)، والتي تظهر على شاشات التليفونات وكأنها موجودة في العالم الواقعي. وتستخدم نظام التموضع العالمي وكاميرا الأجهزة المتوافقة. وقد صدرت اللعبة بالتزامن مع إصدار "بوكيمون غو بلس"، وهي قطعة إلكترونية صغيرة تستخدم البلوتوث لتنبه المستخدم عند وجود بوكيمون في مكان قريب بواسطة ليد ضوئي.

تعتمد Pokémon Go على تطبيقيّ تحديد الإحداثيات و جي بي إس الموجودين على الهواتف الذكية و تقنية الواقع المعزز.

وعلى الرغم من كل ما قيل عن مخاطر وسلبيات اللعبة إلا أن هوس الجمهور بها مازال مستمرا، لماذا ؟ هذا ما حاولات العديد من المواقع المتخصصة فى الألعاب الإليكترونية الإجابة عنه، وكان هناك إجماع على أن الأسباب ترجع للتالى:

1 – الشعر بأنك جزء من العرض، وليس مجرد متفرج:

ورغم أن الألعاب الإليكترونية كلها تفعل ذلك إلا أن ألعاب "الواقع المعزز" تفعل ذلك وبقوة. والواقع المعزز Augmented Reality هو التكنولوجيا القائمة على إسقاط الأجسام الافتراضية والمعلومات في بيئة المستخدم الحقيقية لتوفر معلومات إضافية أو تكون بمثابة موجه له، وعلى النقيض من الواقع الافتراضي القائم على إسقاط الأجسام الحقيقية في بيئة افتراضية. يستطيع المستخدم التعامل مع المعلومات والأجسام الأفتراضية في الواقع المعزز من خلال عدة أجهزه سواء أكانت محمولة كالهاتف الذكي أو من خلال الأجهزة التي يتم ارتداؤها كالنظارات، والعدسات اللاصقة وجميع هذه الأجهزة تستخدم نظام التتبع الذي يوفر دقة بالإسقاط، وعرض المعلومة في المكان المناسب كنظام تحديد المواقع العالمي، والكاميرا، والبوصلة كمدخلات يتم التفاعل معها من خلال التطبيقات

2- الحنين إلى الماضي:

فكثير من اللاعبين اعتادوا أن يلعبوا "بوكيمون" عندما كانوا أصغر سنا، ومعروف أنه من العوامل الحاسمة التي لها دور كبير في نجاح اللعبة هو الحنين إلى الماضي. فاللعبة هي انفجار حقيقي من الماضي. والمشجعون الذين لعبوا بوكيمون أثناء طفولتهم في التسعينيات، بدأوا يتدافعون مرة أخرى عن هوسهم القديم.

3 – التعرف على أشخاص جدد:

حيث يلتقي اللاعب ببعض الناس، ويصبح اجتماعيا تمامًا. لأنه يتحدث مع غيره ممن يلعبون بوكيمون ويقارن معهم الملاحظات، والناس جميعا يشتركون في الرغبة في التواصل الاجتماعي والانتماء إلى مجموعة، وهذا واضح فى وسائل التواصل الاجتماعي. وطوال حياتنا، نمر جميعًا بعملية بناء هوية معقدة تستلزم ممارسة وخبرة مستمرة للذات، ولعب دور والتفاوض مع هويات أخرى من أجل تحديد من نحن. ولعبة Pokemon Go تمنحنا التحكم في التفاعل؛ ولديها المرونة لتمكنك من اللعب وحدك، أو مع أشخاص آخرين. فهى تقدم فرصة للتواصل مع الآخرين بعشوائية، ويمتلئ موقع "تويتر" بالقصص حول تأثير Pokemon Go على القلق والاكتئاب، حيث يمدح الآلاف الناس اللعبة لإخراجهم من المنزل وتسهيل التفاعل مع الأصدقاء والغرباء.

4 - تعزيز العلاقات القائمة

إن تشغيل لعبة Pokemon Go لا يمنح الناس الفرصة فقط لإقامة صداقات جديدة ، بل إنه يعزز أيضًا العلاقات القائمة.

5 - سهولة اللعب

اللعبة بسيطة وسهلة للغاية، ولا توجد حواجز للاستخدام. ولا تتطلب معدات باهظة الثمن، بل تحتاج فقط إلى هاتف ذكي مزود بكاميرا ونظام تحديد المواقع العالمي. كما أنها لا تتطلب الكثير من التعلم. وكل ما عليك القيام به هو: الذهاب للخارج، المشي، البحث عن البوكيمون، القبض على البوكيمون.

6 – الإنجاز والتحفيز

الإنجاز والتحفيز مفهومان مترابطان بشكل صارم. وحتاج الناس إلى الشعور بالدوافع كى يقوموا بالفعل، ويتم تعزيز التحفيز من خلال الإنجازات. الثقة بالنفس التي تنجم عن تحقيق هدف هو التقاط "بيكاتشو" وهو ما يحفز الناس على اللعب أكثر فأكثر.

7 – التمرين:

لاصطياد البوكيمون يجب عليك الخروج، وممارسة رياضة المشى. ومن المؤكد أن التمرين له تأثير إيجابي على العقل والجسم. هذا المشى يعمل في الواقع كمضاد للاكتئاب وله تأثير قوي جدًا. ربما تكون واحدة من أكثر الأشياء المفيدة التي يمكن أن يقوم بها الشخص المصاب بالاكتئاب. بالإضافة لذلك يساعد المشي أيضًا في الحفاظ على الصحة الجسدية وإنقاص الوزن، لذلك تبدو عبارة (هل تريد أن تأتي في نزهة وسنذهب ونلتقط بعض بوكيمون؟) وكأنها دعوة لتمرين رياضى.

8 – المرح:

لعبة Pokemon Go بسيطة وممتعة. أنت فقط تتجول، وهو شيء يجب فعله على فترات. ويمكنك الذهاب للنزهة فى الحديقة أو الذهاب إلى صيد البوكيمون قرب النهر، ومن المرجح أن تجد متعة كبيرة فى ذلك، وربما تصطدم بلاعبين آخرين أثناء وجودك هناك.

9 - نموذج المكافئ المتغير:

ماكينات القمار مدمنة للغاية لأنها تعطي مكافآت متغيرة متقطعة. وشبكات التواصل الاجتماعي تسبب الادمان لنفس السبب. وتستخدم لعبة Pokemon Go نفس نموذج المكافأة. تعد المكافآت المتغيرة واحدة من أقوى الأدوات التي تساعد المستخدمين على "ربطهم" باللعبة. تظهر الأبحاث أن شعورنا بالفرح والسعادة يزداد عندما نتوقع مكافأة. ولا يمكن التكهن بالمكافآت في لعبة Pokemon Go فمع مطاردة ذلك البوكيمون، هناك أيضًا الخوف من عدم الإمساك به: الخوف النفسي من الفشل إلى جانب الإثارة بتوقع التقاط بوكيمون. إنه التوقع الذي غالباً ما يعطينا أكبر جرعة من الهرمونات المسببة للشعور بالسعادة كهرمون دوبامين.

10 - توقيت الإصدار:

نجحت الشركة المنتجة فى إصدار لعبة Pokemon Go في وقت مثالى، حيث شهد العالم فى ذلك الوقت العديد من الهجمات الإرهابية. وجاء الإصدار فى الصيف حيث أفضل الأحوال الجوية – فى أوربا وأمريكا - للخروج من المنزل والسير على الأقدام. إضافة لعطلات المدارس، مما يمنح الأطفال الصغار الكثير من وقت الفراغ.