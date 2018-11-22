OVERKILL's The Walking Dead فصل جديد من المتجولين الموتى

الارتجال والتكيف والتغلب. في عالم توقف فيه كل شيء عن العمل، هذا هو الملخص للإصدار الجديد من لعبة The Walking Dead التى صدرت خلال الأسبوع الماضى والتى تحمل عنوان OVERKILL's The Walking Dead حيث يتعين على اللاعبين أن يتعاملوا مع ما يجدونه. فى عالم مروع هو عالم الموتى السائرون وهو مكان قاس للعيش فيه.

أحداث هذا الإصدار كغيره من باقى أحداث السلسلة مستوحاة من عالم القصص الغني لروايات روبرت كيركمان. وفى هذا الإصدار نعيش قصة جديدة من خلال 4 لاعبين هم Aidan و Maya و Grant و Heather. أربعة تجمعهم الضرورة ولديهم الاستعداد للقيام بكل ما يلزم للبقاء على قيد الحياة. يعيش هؤلاء فى العاصمة الأمريكية واشنطن في عالم ما بعد نهاية العالم.

وبينما ينهب اللاعبون المدينة للحصول على الإمدادات، فإنهم سيفهمون أن الأسلحة والذخيرة شحيحة وأن أحوالهم تختلف. وإذا لم تتم صيانة الأسلحة فسوف يكتسح الموتى كل شيء.

وطن اللاعب فى هذا الإصدار هو المعسكر الذى يتحصن به. ولن يضطر اللاعب للبحث عن المشاكل، لأن المشاكل ستجده. ويجب عليه الدفاع عن المعسكر ضد جحافل المتجولين الموتى. وعلى اللاعب أيضا تعزيز دفاعاته، مع الحفاظ على أعضاء المخيم الآخرين آمنين.

سيستمر تطوير لعبة The Walking Dead بعد هذا الإصدار، مما يوفر للاعبين أحداثًا جديدة للتجربة، وأماكن جديدة للاستكشاف، وأسلحة جديدة لاستخدامها.

وسوف يوفر محرك Unreal للاعبين فرصة الانغماس التام في عرض شامل للغاية تشمل مشاهد مرعبة على الشاشة بطريقة من شأنها أن تجعل قلبك ينبض.